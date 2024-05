Varstveno-delovni center Kranj: Stavijo na sodelovanje in prijateljstvo

V kranjski enoti Varstveno-delovnega centra (VDC) Kranj ni nikoli dolgčas. Od ponedeljka do petka se tam vsako jutro drug drugega iskreno razveseli 60 uporabnikov z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Skupne ure namenjajo druženju in ustvarjanju, ob tem pa krepijo svojo individualnost in samopodobo.