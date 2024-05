Giro: Kolesarji pred zadnjim ciljnim vzponom, Pogačarju počila guma

Danes na kolesarski dirki po Italiji poteka druga etapa od San Francesca al Campa do svetišča Oropa (161 km). Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in tekmeci so se prvič spopadli s ciljem navkreber. Pogačarju je počila guma, takoj pa je dobil nadomestno kolo.