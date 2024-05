V ubrani improvizaciji s pticami

V parkih in vrtovih po Sloveniji zavod Cona ponovno organizira tako imenovan medvrstni koncertni cikel AnimotMUZIK, kjer se v skupno muziciranje povežejo ljudje – inštrumentalisti in vokalisti – ter raznolike okoliške ptice. Štirje zaokroženi zvočni dogodki se bodo zgodili med 5. in 12. majem.