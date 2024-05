Dostavna platforma Glovo je dan pred praznikom dela presenetila z obvestilom, da bodo prenehali poslovati v Sloveniji. Kurirji bodo dostave preko te aplikacije lahko opravljali še do 10. maja zvečer. Od napovedi do dejanskega umika platforme naj bi tako minilo natanko deset dni. V izjavi za medije so poudarili, da ima podružnica Glovoapp SI devetnajst zaposlenih, ki so prejeli sporazumno odpoved, skupaj z nadpovprečno odpravnino in drugimi ugodnostmi. Niso pa se posebej dotaknili položaja tako imenovanih »partnerjev«. To so številni kurirji, trgovci in gostinci, ki se zanašajo na platformo kot na glavni ali dopolnilni vir dohodkov ali kot na pomemben element poslovne strategije. Glovo je sicer spletna platforma iz Španije, njen lastnik pa je nemški dostavni gigant Delivery Hero. Po njegovem umiku bo na slovenskem trgu prisotna samo še platforma Wolt, ki je v lasti ameriškega giganta DoorDash.

Presenečeni dostavljalci

Neuradno naj bi bilo rednih dostavljalcev platforme več kot 250. Ti si bodo morali poiskati nov stalni ali občasni vir dohodka, za kar imajo manj kot deset delovnih dni časa. »Dostavljalci smo novico, da se Glovo umika, sprejeli slabo. Dela je več kot dovolj in razlogi, zakaj bi se umaknili, mi nikakor niso jasni. Celo naši kolegi iz Wolta so se nam čudili, rekoč da oni velikokrat stojijo, mi pa vseskozi delamo,« je novico o umiku platforme komentiral dostavljalec Gašper Mikolič. »Dostave zame niso primarni vir dohodka, vseeno pa predstavljajo dobro polovico dohodkov in sem kar v škripcih. Imam občutek, kot da sem izgubil službo ali pa da so mi dali odpoved, kar ni prijeten občutek. Iščem rešitve, ampak računi ne bodo čakali. Deset dni je zelo malo časa, da si najdem drug vir dohodka.«

Presenečeni tudi šefi

»Tudi šefi so šele v petek izvedeli, da se Glovo v Sloveniji zapira. Dva dni zatem, v ponedeljek, so na sestanku to pojasnili tudi nam zaposlenim,« je povedal eden izmed zdaj že bivših zaposlenih na platformi, ki je anonimno privolil v pogovor za Dnevnik. Večina je imela že naslednji dan, v torek, zadnji delovni dan. Takrat so jim tudi razdelili naloge, na primer, da so nekaj sto partnerjev osebno obvestili o prenehanju delovanja, za preostale pa pripravili okrožnico, s katero so jih obvestili o koncu poslovanja. Sogovornik je potrdil, da so za zaposlene dobro poskrbeli: dobili bodo več mesečnih plač in poln regres, obdržali bodo lahko tudi službeni telefon in računalnik. Naš sogovornik je še dodal, da je nekdanji konkurent Wolt nekatere donedavne Glovove zaposlene že kontaktiral glede možnosti zaposlitve.

V nekaterih medijih so se pojavile navedbe, da se platforma umika tudi zaradi lani ustanovljenega sindikata dostavljalcev, kar pa po njegovi oceni ne drži. »Poslovalnica v Sloveniji se zapira zaradi neprofitabilnosti oziroma ker v kratkem ni videti, da bi se situacija lahko izboljšala. Wolt bo sedaj lahko stisnil kurirje in druge partnerje, kajti glavni motiv teh firm je dobičkonosnost in nič drugega.« Zaposlene je nenaden umik spravil v zadrego, saj so še teden pred napovedjo umika sklepali pogodbe s trgovci in gostinci. »Partnerji so bili v šoku. Nekateri so še v petek podpisali pogodbo, da bodo dostavljali samo za Glovo, potem pa smo jih v ponedeljek klicali in sporočili, da opuščamo poslovanje. Veliko podjetij je vso poslovno strategijo prilagodilo sodelovanju z Glovom, zdaj pa to,« je bil kritičen sogovornik, ki je še dodal, da bo po njegovi oceni nenaden umik platforme v večji ali manjši meri prizadel tisoč ali celo več tisoč ljudi.

Pogoji vsako leto slabši

Sociologinja Maja Breznik z Mirovnega inštituta je pojasnila, da se po njenih opažanjih pogoji dela na področju dostave hrane iz leta v leto slabšajo. Po njeni oceni umik ene izmed dveh platform ne bo bistveno vplival na ta trend. Obe sta lani sočasno spremenili poslovanje v škodo zaposlenih pri izračunu kilometrine, kar je za več deset odstotkov zmanjšalo prihodke dostavljalcev. »Po mojih izračunih se je plačilo za dostavo med letoma 2020 in 2024 zmanjšalo za 18 do 32 odstotkov, realno pa še bolj zaradi inflacije. Dostavljalke in dostavljalci vse več časa porabijo za neplačano čakanje na dostavo, kar jim je še zmanjšalo prihodke in povečalo negotovost,« je povedala sociologinja. Po njenih ugotovitvah mora kurir danes prevoziti 100 kilometrov, da zasluži toliko, kot je pred leti zaslužil za prevoženih 60 kilometrov. Pri tem je opozorila, da mnogi delajo krepko več kot 40 ur na teden in da sindikata, ki bi ščitil interese dostavljalcev, platformi nista hoteli priznati, država pa se po njeni oceni ni dovolj zavzela za njegovo priznanje.

