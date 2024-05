Tožilci so od nje želeli pridobiti dodatna pojasnila glede prizadevanj za utišanje negativnih zgodb o Trumpovih spolnih razmerjih in škandalih pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

Trump je v 34 točkah obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski zvezdi Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu.

Tožilci so poroti doslej predstavili več prič, ki so opisale, kako je Trumpov nekdanji odvetnik Michael Cohen ob sodelovanju nekdanjega predsednika vodil prizadevanja za utišanje negativnih zgodb, ki bi lahko škodile Trumpu, ko je bil še kandidat za predsedniški položaj.

Poleg zgodbe v povezavi s Stormy Daniels so v dogovoru z nekdanjim izdajateljem tabloida National Enquirer Davidom Peckerjem zatrli tudi zgodbo o spolnem razmerju z manekenko Karen McDougal. Tožilstvo je doslej na klop za priče poklicalo različne osebe, ki so prikazale, kako je zadeva potekala.

Tožilci so poleg tega nedavno pozvali sodnika Juana Merchana, naj Trumpa kaznuje zaradi več kršitev prepovedi napadov na priče. Merchan mu je doslej izrekel kazen 9000 dolarjev in mu zagrozil z zaporom, če bo s tem nadaljeval, sedaj pa odloča o dodatnih kršitvah. Sodnik je danes zavrnil Trumpove pritožbe in mu dejal, da lahko na sodišču kadarkoli priča v svojo korist, prič in drugih udeležencev v procesu pa zunaj sodišča ne sme napadati.

Trumpa sicer ne preganjajo zaradi tega, ker je želel preprečiti objave zanj nerodnih informacij pred volitvami, ampak zaradi tega, ker bi tovrstna plačila za molk lahko predstavljala kršitev zakonodaje o financiranju volilnih kampanj.