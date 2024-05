Četrtkove volitve so bile sicer res samo v Angliji in volili so samo dobro tretjino lokalnih vlad (107 od 307) oziroma 2636 svetnikov in župane v desetih mestih oziroma okrožjih, vključno s prestolničnim. V volilnem okrožju Blackpool South so bile nadomestne poslanske volitve. Ravno njihov izid je dal orjaško piko na i rezultatom tega zadnjega volilnega merjenja (ne)priljubljenosti strank in njihovih voditeljev pred parlamentarnimi volitvami. Razpisati so jih morali zaradi odstopa osramočenega konservativnega poslanca Scotta Bentona, ki so ga na skrivaj posneli pri prodajanju lobističnih storitev v parlamentu. V četrtek je tam zmagal laburistični kandidat, ki je dobil kar 58,9 odstotka glasov. Konservativni kandidat jih je dobil samo 17,5 odstotka, kar je bil tretji največji volilni preobrat v zgodovini. Sol v odprto konservativno rano je vtrl tudi kandidat stranke za reformo Velike Britanije (Reform UK), desničarske superbrexitske stranke, katere zvezda je Nigel Farage, ki je dobil samo 0,6 odstotka oziroma samo 117 glasov manj kot konservativni kandidat.

Politični potres in popotresni sunki

Vodja laburistov Keir Starmer je ta ponižujoč poraz konservativcev in osebno premierja Rishija Sunaka – izid je najbolj zamajal njegov premierski stolček (pod njegovim vodenjem vlade so bili konservativci poraženi že na enajstih nadomestnih poslanskih volitvah, zmagali pa samo na enih) – ocenil kot politični potres, ki jasno napoveduje orjaško zmago laburistov na prihodnjih parlamentarnih volitvah v Britaniji. Te morajo biti najpozneje januarja 2025, a je malo verjetno, da jih bo Sunak dočakal na Downing Streetu 10. Tudi izidi lokalnih volitev v 107 angleških volilnih okrožjih so iz ure v uro videti vse bolj porazni za Sunakove konservativce. Po preštetju glasov v 73 okrožjih so laburisti osvojili 735 svetniških sedežev, že 114 več kot na prejšnjih lokalnih volitvah, in večino v 38 lokalnih vladah (šestih več kot na prejšnjih volitvah). Opozicijski liberalni demokrati so prehiteli vladajoče konservativce, osvojili 242 svetniških sedežev, 44 več kot na prejšnjih volitvah, in ohranili večino v šestih lokalnih vladah. Konservativci so osvojili 281 in izgubili 279 svetniških sedežev, osvojili večino v petih, izgubili pa v šestih lokalnih svetih. Če bi konservativci izgubili več kot 500 svetniških sedežev, bi to, v kombinaciji s porazom na nadomestnih poslanskih volitvah v okrožju Blackpool South, resno ogrozilo Sunaka na premierskem položaju. Izidi županskih volitev so zanj manj pomembni, saj so v desetih mestih oziroma volilnih okrožjih konservativci branili dva, laburisti pa šest županskih položajev, vključno z londonskim, kjer se Sadiq Khan poteguje za tretji mandat in mu kaže dobro. V dveh volilnih okrožjih so župana volili prvič. V obeh sta zmagala laburistična kandidata, čeprav je eno od obeh, York & North Yorkshire, volilno okrožje, ki ga v parlamentu kot poslanec zastopa premier Sunak, kar je še ena zelo slaba novica zanj.

Bodo torijci Sunaka rušili že prihodnji teden?

Dosedanji izidi volilnega četrtka laburistom napovedujejo orjaško zmago na parlamentarnih volitvah, liberalnim demokratom kaže bolje, kot so pričakovali, Reform UK se bo po vsej verjetnosti odrezala nekaj slabše, kot je pričakovala, sploh glede na to, da je na državni ravni v raziskavah javnega mnenja prehitela liberalne demokrate, vladajočim konservativcem pa se obeta celo veliko hujši poraz od pričakovanega. Oživele so govorice o tem, da nameravajo nezadovoljni konservativni veljaki sprožiti Sunakovo zamenjavo že prihodnji teden, najraje s članico vlade Penny Mordaunt, ki je »zaslovela« kot nosilka težkega meča med kronanjem kralja Karla III. Sama pravi, da podpira Sunaka, in da bodo na Downing Streetu 10 prej zamenjali bojler kot premierja. »Stanje« bojlerja na premierskem uradnem sedežu ni znano, Sunakovo »stanje« pa je zelo majavo.