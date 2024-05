Sredi aprila so celjski kriminalisti v hišni preiskavi pri 23-letniku našli in zasegli več elektronskih naprav s spornimi fotografijami in videi mladoletnic. Mladenič je na spletnih družbenih omrežjih deloval prek lažnih profilov in pod lažno identiteto najstnice. Povečini je z dekleti, starimi med 13 in 16 let, komuniciral prek aplikacij instagram in snapchat, si z običajnimi mladostniškimi pogovori pridobil njihovo zaupanje in jih prepričal, da so mu poslale fotografije in posnetke. Sprva so bile fotografije povsem običajne, z vztrajnostjo in na koncu tudi grožnjami pa jih je sčasoma prepričal, da so si na podlagi njegovih navodil fotografirale gole dele telesa. Tudi ko je posnetke že imel, jim je grozil še naprej in jih zahteval še več. »Osumljeni je najmanj osem mladoletnih oseb na posebno predrzen način zlorabljal za pridobitev slikovnih in video datotek s seksualno vsebino. Z dejanji je pri dekletih povzročal stisko, osramočenost in strah,« so pojasnili na celjski policijski upravi. Za 23-letnika, ki ga je policija v preteklosti zaradi enakih kaznivih dejanj že obravnavala, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Sumijo ga prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter zlorabe osebnih podatkov.

Vse več primerov

Število primerov spletnih izsiljevanj z golimi fotografijami ali posnetki je lani doseglo nov rekord – v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so obravnavali 98 primerov, kar pa je najverjetneje le vrh ledene gore. Zaradi občutljivosti teme velika večina žrtev niti ne poišče pomoči. V večini teh primerov so bili žrtve obupani odrasli moški, ki so najpogostejša žrtev goljufij, znanih tudi pod imenom sextortion. Vse več je tudi izsiljevanj mladoletnih z intimnimi posnetki; znani so primeri, ko je izsiljevalec od njih s podobnimi prijemi namesto plačila izsilil srečanje v živo. Takrat lahko pride tudi do fizične spolne zlorabe. Take stiske lahko vodijo tudi v samomor – tako odraslih kot najstnikov. Decembra lani si je v bližini Stirlinga v domači hiši življenje vzel 16-letni Murray Dowey. Fant je bil tarča spletnih kriminalcev, ki so ga izsiljevali z njegovimi golimi fotografijami. Sam je mislil, da jih pošilja sovrstnici. Podobnih primerov je iz leta v leto več. Statistika ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI) kaže, da se je v zadnjih desetih letih število prijav podeseterilo.

Storilci vseh oblik in starosti

Strokovnjaki zato nenehno opozarjajo na previdnost pri tem, komu ljudje pošiljajo svoje gole fotografije. Posebno pozornost namenjajo mladoletnim žrtvam. »Vsi otroci in mladostniki so lahko tarče spolnih napadalcev. Je pa res, da bodo žrtve prej postali tisti, ki jih starši ne nadzirajo, ki so prepuščeni sami sebi, ki imajo slabšo samopodobo. Pogosto so tarča najmlajši, ki so bolj dovzetni, imajo manj izkušenj in so naivni. Pri spolnih zlorabah prek spleta sta enako ranljiva oba spola,« je pred časom za Dnevnik opozoril Robert Tekavec, višji kriminalistični inšpektor specialist, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije. Če je žrtev lahko bolj ali manj vsak otrok, kdo je potem lahko storilec? Minili so časi stereotipa o pedofilu kot moškem srednjih let, ki živi pri mami. Pridejo v vseh starostih in oblikah, skupna jim je veščina spretne manipulacije. »V vseh teh letih sem se kot preiskovalec srečal z vsemi vrstami osumljencev – starimi, mladimi, poročenimi, samskimi, z otroki in brez. Opraviti smo imeli z osumljenci od 14. pa vse do 90. leta starosti. Nekateri imajo dober status v družbi, so urejeni, prijazni, ustrežljivi, eni tistih, za katere si nikoli ne bi mislili, da so sposobni česa takega. Tisti tihi, ki v resničnosti komaj kdaj odprejo usta, se na spletu preobrazijo v komunikativne manipulante, ki sprva celo prevzamejo nekakšno starševsko vlogo, s pomočjo česar izvedo za tiste najbolj ranljive točke pri otroku, ki jih kasneje izrabijo,« je še povedal Robert Tekavec.