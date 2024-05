#intervju Oskar Drobne, nogometni trener: Danes igralci vse preveč podajajo nazaj

Slovenska prva nogometna liga je, vsaj kar zadeva prvaka, odločena, saj je to že postalo Celje, medtem ko bitka za izpad še poteka, prav tako še ni pokalnega zmagovalca. V vseh primerih je močno vmešana ekipa Rogaške iz Rogaške Slatine, ki je v spomladanskem delu prvenstva priredila nogometno čudo, saj je pred začetkom tega dela za predzadnjim mestom zaostajala šest točk in so jo vsi praktično že odpisali, sedaj, le še dva kroga pred koncem, pa ne le da ima vse možnosti, da obstane v ligi, ampak lahko v finalni tekmi pokalnega tekmovanja celo osvoji pokalni naslov. A vse to je obrnila odločitev NZS, da Slatinčanom ne podelijo tekmovalne licence za naslednje leto, kar obeta, da bi spektakel, ko bi klub iz Rogaške Slatine nastopil v evropskem tekmovanju, lahko izostal. Prav tako je, ne glede na rezultate, vprašljiv njihov obstanek v prvi ligi.