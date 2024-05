Nič se ni spremenilo

Danes bo za vse, ki se z veseljem in nostalgijo spominjajo »dobrih, starih časov« nekdanje Jugoslavije, spet velik dan; gre namreč za obletnico smrti voditelja nekdanje SFRJ Josipa Broza Tita. Med obredi tega dne so pogosta tudi potovanja – zlasti med Slovenci – čez hrvaško mejo v Kumrovec ob Sotli, kjer se je Tito rodil. Tam so naprodaj tudi mnogi spominki, kot je tale na priloženi fotografiji, spremlja pa ga pomenljiv napis, ki bi ga lahko pesniško prevedli takole: »Odkar so Joža preč, je lopovov vse več.«