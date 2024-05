Janis Joplin

Janis Joplin (Port Arthur, Teksas 1943–Los Angeles 1970) je po eni strani največja belopolta pevka jazza, bluesa in soula, po drugi strani pa neodvisna rockerica, ki je s svojim življenjem dokazala, da zanjo ni tabujev, ne pri mamilih in alkoholu ne pri spolnosti. V začetku je nastopala kot pevka Big Brother & Holding Company, s katerimi je izdala dva uspešna studijska albuma. Prvi z imenom skupine iz leta 1967 je dosegel 60. mesto na ameriški lestvici, drugi Cheap Thrills, na katerem so tri orjaške uspešnice Summertime, Piece of My Heart in Ball and Chain, pa je bil osem tednov na prvem mestu te lestvice. V povsem solo karieri je izdala še dva albuma, Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! (1969) ter Pearl (devet tednov na prvem mestu ameriške lestvice), z uspešnicami ali kar evergreeni Try (Just a Little Bit Harder), Maybe, To Love Somebody, Cry Baby, Me and Bobby McGee in Mercedes Benz. Jasno, plošča Pearl je izšla leta 1971, že po njeni smrti. Zanimivo, Rolling Stone je njeno ploščo Pearl uvrstil na 12. mesto vseh ženskih rock albumov – daleč za Adele in Lady Ga Ga, če lahko verjamete.