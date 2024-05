Konkvistadorji in samuraji

Na svoji strašni pustolovščini, na plovbi okoli sveta, je Ferdinand Magellan, po rodu Portugalec, po spremembi državljanstva pa Španec, umrl na obali Filipinov, potem ko je otočje krstil v čast Filipa II. in ga zahteval za špansko krono. 27. aprila 1521 so ga s puščicami in kopji pod vodstvom poglavarja Lapulapu z otoka Mactan potolkli bojevniki ljudstva Cebuense, ki morda niso bili najbolj navdušeni nad samim obredom krsta in španskimi zahtevami. Nesrečni pomorščak tako ni objadral sveta, kot se običajno domneva, temveč je obležal v mešanici krvi in morske vode v plitvinah neke rajske plaže. Od 234 mož prvotne posadke jih je potovanje zaključilo zgolj 18, tem se je 6. septembra 1522, po skoraj treh letih neštetih pustolovščin, po številnih preprekah nekako le uspelo vrniti v špansko pristanišče Sanlúcar de Barrameda – kot prikazni, zdesetkani zaradi lakote, norosti in skorbuta.