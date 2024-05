#intervju David Tavčar, industrijski oblikovalec​: Klišeji držijo, se spreminjajo in so ključni del statistik

Njegov poklic je industrijski oblikovalec. Tridesetletnik z zares obsežnim seznamom projektov. Ki puščajo sledi in za katerimi se dviga prah. Ko je na novo postavil stalno razstavo Spekter v Umetnostni galeriji v Mariboru (UGM), so se kresala mnenja. Živahne barve sten in na primer navpične črte na steni, na katerih visijo slike Metke Kraševec, so nekateri ocenili kot razvrednotenje umetnin. Ne glede na to, kako ocenjujemo postavitev in kakšno je naše mnenje, ostaja dejstvo, da postavitve razstav ne morejo biti več enake, kot so bile pred njegovo.