#intervju Tea Jarc: Živela prvi in drugi maj!

Nekje na Triglavu bodo prej ali slej postavili še eno ploščo. »Na tem mestu je predsednica sindikata Mladi plus vplivnega slovenskega politika soočila z resničnostjo.« Na najvišjem vrhu je Tea Jarc organizirala politični incident. V dolini je bila med organizatorji množičnih protestov. V letih uličnih protestov v Sloveniji je izstopala z izvirno politično fantazijo. V druščini, ki se je podpisovala kot posamezniki in posameznice, je govorila v imenu organiziranega delavskega gibanja in se vedno predstavljala kot sindikalistka. V letih spontanih protestov je govorila o organiziranosti. Delovala je v simpatičnem paradoksu.