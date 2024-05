Kratka zgodovina evropske militarizacije

Stockholmski inštitut za mirovne študije je te dni objavil podatke o obrambnih izdatkih za leto 2023. Svet je v te namene porabil nepredstavljiva dva bilijona dolarjev in pol, kar je največ v 60 letih, odkar zbirajo te podatke. Hkrati izvemo, da bodo ZDA za vojno pomoč Ukrajini, Izraelu in preostalemu svetu namenile 95 milijard dolarjev. Eni to razumejo kot posledico splošne negotovosti sveta in divjanja številnih vojn, za druge je to znamenje militarizacije, ki sproža in hrani te vojne. Dilema je podobna tisti o kuri in jajcu; kaj je bilo prej, kaj je vzrok in kaj posledica. Ne obstaja en sam odgovor, ki bi zadovoljil vse. S pripravami vsi izgubljamo, vendar hkrati mnogi tudi (pri)dobivajo, pa ne samo največji in najmočnejši. Vojna deluje kot trda droga – na začetku poživljajoče, potem hromeče in na koncu ubija.