Njegov čas in naš čas

Romani enega najboljših sodobnih italijanskih pisateljev Antonia Scuratija o Benitu Mussoliniju so osupljivo branje. Zame predvsem zato, ker omogočajo razumevanje Mussolinija in fašizma na drugačen način od tistega, ki pri nas prevladuje. Mi fašizem razumemo predvsem kot ideologijo, ki je italijanizirala, preganjala in pobijala Slovence, jih pošiljala v Gonars, na Rab ali v Rižarno, kot ideologijo, ki je z žico obdala Ljubljano in v spregi z nacizmom povzročila največje zlo v človeški zgodovini. Zato je tudi vsak, ki ga pri nas označimo za fašista, globoko užaljen, pa čeravno so njegova stališča še tako podobna stališčem dučeja in njegovih črnosrajčnikov. Še politični nasledniki fašistov v Italiji, ki vse bolj odkrito simpatizirajo s fašizmom in njegovo dediščino, so neradi oklicani za fašiste. Tudi oni se bržkone zavedajo, da je bil fašizem kolonialen in genociden in je odpiral koncentracijska taborišča.