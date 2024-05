Damir Krznar je bil kot nogometaš klasičen koristen klubski igralec, večino kariere je igral na položaju levega bočnega branilca. Imel je sloves zvestega vojaka, saj je v 18 let dolgi karieri igral le za tri hrvaške prvoligaše: tri sezone za Varteks iz Varaždina, devet za najboljši hrvaški klub Dinamo Zagreb in šest za Inter iz Zaprešića. V Varteksu, kjer je bil njegov soigralec trenutni selektor hrvaške reprezentance Zlato Dalić, se je hitro uveljavil in s prestopom v Dinamo uresničil svoje življenjske sanje. Po številu osvojenih lovorik (po šest naslovov hrvaškega in pokalnega prvaka ter dva superpokala) je drugi najuspešnejši igralec v zgodovini kluba, več jih ima le Arijan Ademi (21). Iz obdobja njegovega igranja za Inter Zaprešić je najbolj zanimiv podatek, da je bil v sezoni 2004/05 njegov soigralec Luka Modrić, ki je bil kar 13 let mlajši in je delal prve korake izjemne kariere.

Sloves zvestega pomočnika hrvaškim trenerjem

Iz nogometnih čevljev, ki jih je sezul pri 38 letih, je takoj prestopil med trenerje in imel več kot desetletje sloves zvestega pomočnika največjim hrvaškim trenerjem, od katerih se je vseskozi pridno učil. V Interju Zaprešić je asistiral Iliji Lončareviću, v Dinamu Zagreb pa Krunoslavu Jurčiću, Anteju Čačiću, Branku Ivankoviću in Zoranu Mamiću (bratu razvpitega Zdravka Mamića, ki je pred roko pravice pobegnil v BiH), s katerim je sodeloval tudi tri leta, ko sta delovala s Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih. Ponudbo za službo v Savdski Arabiji v klubu Al Nassr, za katerega trenutno igra Portugalec Cristiano Ronaldo, je prejel ob dveh ponoči, ko je bil z ekipo v karanteni. Strast do nogometa je občutil že ob prihodu v Savdsko Arabijo, saj je trenersko ekipo na letališču pričakalo tisoč ljudi, čeprav so pristali ob peti uri zjutraj. Najbolj odmeven uspeh je v Aziji dosegel v Združenih arabskih emiratih z Al Ainom, s katerim je zaigral v finalu svetovnega klubskega prvenstva proti Realu Madrid. Princi in kronane glave so ob senzacionalnem dosežku poskrbeli za bogate denarne nagrade.

Njegova trenerska kariera je dobila pospešek 15. marca 2021, ko je bil šef strokovnega štaba Zoran Mamić obsojen na pet let zapora. Še isti dan je odstopil in nasledil ga je Krznar, ki je imel izjemen debi že čez tri dni. Na povratni tekmi osmine finala lige Evropa je Dinamo na Maksimiru premagal Tottenham s 3:0, potem ko je v Londonu izgubil z 0:2, in klub se je prvič v zgodovini uvrstil v četrtfinale tega tekmovanja. Trener Tottenhama je bil sloviti Jose Mourinho, kar je bil sploh njegov prvi izpad v tem tekmovanju, ki ga je pred tem osvojil s Portom in Manchestrom Unitedom. »Po tekmi je Mourinho prišel v našo garderobo, čestital ekipi in imel tudi krajši govor. Dejal je, da za uspeh potrebuješ tri stvari: znanje, strast in 'jajca'. Obe ekipi imata znanje, vi imate malo večjo strast, tisto, kar moji nimajo, pa so 'jajca'. Ob odhodu iz garderobe je požel aplavz,« se spominja Damir Krznar, ki pa ni dočakal božiča v Dinamu, saj je klop zapustil decembra po porazu v hrvaškem pokalu proti Rijeki.

Poleti 2022 so bile špekulacije, da bi lahko prevzel Olimpijo, a pravi, da ni bilo nobenega pogovora z Ljubljančani. Sredi avgusta je dobil klic iz Maribora, ki je bil na zadnjem mestu na lestvici (3 točke na petih tekmah). Po obupnem vstopu Maribora v sezono mu je uspelo stabilizirati ekipo, a je ostal brez lovorike po porazu v finalu slovenskega pokala proti Olimpiji, prav na stadionu v Celju, kjer se je v nedeljo veselil naslova državnega prvaka. Uveljavil je Žana Vipotnika in Ivana Brnića, ki sta z milijonskima prestopoma napolnila klubsko blagajno. Maribor je bil pod Krznarjem v letošnji sezoni slab, v Evropi se je mučil z Maltežani in Luksemburžani, v slovenski ligi je izgubljal derbije s tekmeci za vrh, prišel navzkriž z Josipom Iličićem, ki ga je celo odstranil iz ekipe, in logično je v začetku oktobra dobil odpoved.

Celje je vse presenetilo, ko ga je predsednik Valerij Kolotilo, ki ima nogometne izkušnje z vodenjem klubov še iz Rusije, izbral za trenerja. Ker je inteligenten, je le nadaljeval tam, kjer je končal Albert Riera in ni posegal v sistem, ki ga je postavil temperamentni Španec. Čeprav spomladi Celje ni igralo tako blesteče kot jeseni, je brez težav osvojilo naslov prvaka, obenem pa je poslušal očitke, da s težavo obvlada slačilnico s kopico zvezdnikov z velikim egom. Krznar je edini tujec med trenerji, ki trenutno sedijo na klopeh slovenskih prvoligašev. Po Špancu Albertu Rieri, Hrvatu Igorju Bišćanu, Italijanu Rodolfu Vanoliju (vsi Olimpija) in Hrvatu Ivanu Šušku (Maribor) je šele peti tujec z naslovom prvaka Slovenije. »Vsaka lovorika mi pomeni ogromno. Velika stvar je biti prvak države. Če si prvak države, v kateri si tujec, je še večja stvar,« je dejal Krznar in se zahvalil tudi kritikom, ker so ga naredili boljšega.

Ne skriva, da je veren človek

V primerjavi z rojaki ob igrišču ni impulziven, ob neuspehih ne skriva razočaranja, a tudi ne dela prehitrih zaključkov, tudi ob dobrih predstavah ni evforičen. Ob osvojitvi naslova je znova pokazal, da je velik gospod, ko je ob slavju izrekel: »Čestitke mojima predhodnikoma Romanu Pilipčuku in Albertu Rieri. Ta uspeh je tudi njun. Onadva sta to zgodbo začela, jaz sem jo le nadaljeval.« Na lestvici vrednot je zelo visoko trenerska kolegialnost, zato ob prihodu v klub ne govori o tem, kako je njegov predhodnik delal slabo.

Veliko stavi na motivacijo in psihologijo. V celjski slačilnici so nalepljeni citati velikih športnikov, kot sta košarkar Michael Jordan in nogometaš Johan Cruyff, pa tudi stavek Aljoša Matka, ki pravi, da Celje vedno igra na zmago. Eden izmed njegovih trenerskih trikov je, da ekipo nagradi s hrano, če tekmo konča brez prejetega gola. Naroči katering in ga plača iz lastnega žepa. Prav pri hrani mora biti pazljiv, saj ima ulcerozni kolitis, kronično vnetno črevesno bolezen, ki mu greni življenje. Zaradi bolezni, ki je avtoimunska in s tem vseživljenjska, je enkrat že končal na berglah. Biti mora zelo samodiscipliniran, s čimer se je rešil velike količine zdravil, saj je še pred nekaj leti dan začenjal s 15 zdravili. Mir najde v naravi, kjer sedi, meditira in se polni z energijo, ima pa strah pred višino. V svoji hiši večino opravil zna postoriti sam in mu ni treba iskati obrtnikov, pa še sosedom priskoči na pomoč. Ne skriva, da je veren človek, ki gre v cerkev k maši, moli in se zahvali bogu.