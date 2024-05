Vodila jo je 19 sezon, leta 2020 pa se je v oddaji javno opravičila osebju, ki je delo v zakulisju oddaje ter vedenje producentov in voditeljice označilo za strupeno in popolnoma v nasprotju z veselim tonom in javno podobo oddaje.

»O ja, brcnili so me iz šovbiznisa,« je DeGeneresova po pisanju revije Rolling Stone dejala pred občinstvom na nastopu v enem od gledališč v Hollywoodu. »Postala sem enodimenzionalni lik, ki je poklanjal stvari in plesal po stopnicah,« se je še pošalila. »Ali veste, kako težko je plesati po stopnicah? Bi zlobna oseba plesala po stopnicah? Če bi svojo oddajo končala z besedami je...e se, bi bili ljudje prijetno presenečeni,« je dejala. Nihče je ne bo prepričal, kot pravi, da ukinitev šova ni bila nič osebnega, vendar se osredotoča predvsem na to, da ne želi na tak način končati svoje kariere. DeGeneresova je med nastopom spomnila tudi na to, da so leta 1998 ustavili snemanje njene komične serije Ellen, in to kmalu po tem, ko je javno razkrila, da je homoseksualka. »Za tiste, ki spremljate zadeve, je to že drugič, da so me vrgli iz šovbiznisa,« je dejala in napovedala, da jo bodo enkrat iz njega vrgli še tretjič, ker je »zlobna, stara in homoseksualka«.

Pojasnila je, da je vse skupaj močno vplivalo na njeno samozavest, in dodala, da »te ljudje bodisi obožujejo in malikujejo ali pa te sovražijo, pri čemer so v drugem primeru glasnejši«.