»Počutim se dobro, vendar je za to potrebnega veliko dela. Nisem premagala bolezni, še vedno je prisotna in vedno bo. Upam, da se bo zgodil čudež in bodo z znanstvenimi raziskavami odkrili način, kako jo pozdraviti, a za zdaj se moram naučiti živeti z njo. To sem zdaj jaz, s sindromom otrdelega telesa,« je povedala. Pevka je še razkrila, da mora petkrat na teden hoditi na različne terapije za vaje nog, kolen, zapestij, rok, pa tudi za glas in petje. »Naučiti se moram živeti z boleznijo. Na začetku sem se spraševala: Zakaj jaz? Kako se je to zgodilo? Kaj sem storila? Ali sem sama kriva za bolezen?« je pojasnila in dodala, da je ugotovila, da življenje ne da nobenih odgovorov, ampak ga je treba samo živeti. »Zbolela sem iz nekega neznanega razloga. Mislim, da imam dve možnosti. Prva je, da treniram kot športnik in naporno delam. Druga je, da ostanem doma, poslušam svoje pesmi, stojim pred ogledalom in pojem sama sebi. Odločila sem se, da bom delala z vsem telesom, od glave do pet, s svojo medicinsko ekipo. Želim se počutiti najbolje, kot se lahko. Moj cilj je ponovno videti Eifflov stolp,« je dejala.

Potem ko so ji diagnosticirali sindrom otrdelega telesa, se je zvezdnica umaknila iz javnosti, nato pa se je na presenečenje vseh februarja pojavila na podelitvi grammyjev.