Več tujih specializiranih portalov poroča, da naj bi v začetku prihodnjega leta le dočakali dolgo pričakovano Nintendovo konzolo switch 2. Za zdaj ni znanih veliko podrobnosti o napravi, je pa v javnost pricurljalo nekaj drobcev. Med drugim naj bi na novi ročni konzoli imeli opraviti z zaslonom diagonale 20,3 centimetra (8 palcev). Obstoječi switch OLED ima diagonalo 17,8 centimetra (7 palcev). Prav tako naj bi se ločljivost zaslona s trenutnih 1280x720 povečala na 1920x1080, medtem ko bi med priklopom konzole na televizijo ločljivost lahko narasla na 4K.

Še en zanimiv drobec, ki naj bi ga s tujimi portali delilo več anonimnih proizvajalcev dodatne opreme za Nintendovo konzolo, zadeva kontrolerje. Pri switchu se ti lahko snamejo, na konzolo pa so pričvrščeni mehansko s pomočjo vodil, podobno kot predali v predalniku. Pri switchu 2 naj bi vodila nadomestila magnetna povezava. Sliši se zanimivo in bi lahko močno olajšalo odklop kontrolerjev s konzole, zlasti mlajšim, ki so ena ključnih ciljnih publik Nintendovih naprav. Po drugi strani bi starejši in močnejši uporabniki kontrolerje med intenzivno igro lažje nenamerno sneli. Če se govorica izkaže za resnično, pričakujemo, da se bo Nintendo domislil rešitve za omenjeno težavo. Njihova strojna oprema je večinoma dobro premišljena. Z izjemo kontrolnih gobic, ki imajo na obstoječih različicah switcha veliko težav z drsenjem. O tem, da bi switch 2 premogel veliko bolj natančne gobice, ki delujejo s pomočjo Hallovega pojava, za zdaj ni govora. So se pa pojavile nove govorice, da bo switch 2 podpiral igre s trenutnega switcha, tako digitalne kot tiste na fizičnih nosilcih. Vse govorice je treba jemati s ščepcem soli, a ima Nintendo glede kompatibilnosti starih iger dobro zgodovino.

Revolucionarna in hkrati zastarela naprava

Nintendo switch je brez dvoma najvplivnejša sodobna igralna konzola. Japonsko podjetje je konzolo v prodajo izhodiščno poslalo 3. marca 2017, njena revolucionarnost pa je temeljila na možnosti hibridnega načina uporabe. Ko je switch povezan s televizijo, deluje kot običajna konzola. Ko pa ga vzamemo iz »postaje«, se spremeni v prenosno igralno konzolo. Zmogljivost slednje dodatno nadgradi možnost »uspavanja« in instantnega nadaljevanja igre, kjer smo končali. Imaš zgolj dve minuti za igro? Ni problema. Vklopi switch, naredi, kar imaš za narediti, in ga spet odloži ter se vrni v resnični svet. Pri tedanjih konzolah in računalnikih si moral najprej vklopiti napravo, počakati, da se naloži igra, in nato čakati še nalaganje shranjenega mesta. Ko si prišel do trenutka, da si lahko začel igrati, je tvoj čas že trikrat potekel. Pa še priklenjen si bil za mizo ali na kavč.

Posrečenost switcha je hitro spodbudila razvoj konkurenčnih ročnih igralnih konzol. Kot najuspešnejša alternativa se je izkazal Valvov steam deck, ki prinese PC-igre v dlan. S prihodom konkurentov in ko so ljubitelji videoiger videli, kaj vse je mogoče igrati na ročnih napravah, so se pričeli očitki, da Nintendov switch nima dovolj računske moči in da bi Nintendo moral na trg poslati nadgrajeno, novo generacijo. Očitki o pomanjkljivi moči niso bili iz trte izviti. Čipovje switcha je bilo zastarelo, že ko je konzola prišla na trg. Procesorji pametnih telefonov so bili že leta 2016 (leto pred izidom) do trikrat zmogljivejši kot konzola, grafične kartice mobilnikov pa so ga do leta 2017 vsaj dohitele. Ob teh podatkih se zdi skoraj čudežno, da switch lahko poganja igre, kot je Witcher 3, ki je za PC in playstation 4 izšel leta 2015. Misel, da bi jo lahko s sicer močno okrnjenimi grafičnimi nastavitvami poganjali z mobilnikom, ki je v prodajo stopil leto ali dve kasneje, se zdi neverjetna in priča o vrhunski optimizaciji programske opreme na switchu.

Uspešnost prodaje konzol in iger je ob Nintendovi tradiciji učinkovitega poslovanja pomenila, da so bile vse dosedanje govorice o novem switchu neuresničene. Najglasnejše so bile leta 2021, ko je Nintendo v prodajo poslal le z zaslonom OLED nadgrajeno različico, ki ni prinesla močno pričakovane nadgradnje računske moči. Govorice, da Nintendo vseeno snuje nekaj močnejšega, so kljub temu vztrajale in trenutno dosegajo novo vrelišče. Verjetno je res že čas, da Nintendo na trg pošlje kaj novega.