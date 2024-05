Sploh še vemo, kdaj je avtorica umetna inteligenca?​

Novembra 2022 je podjetje OpenAI javnosti omogočilo dostop do sistema Chat GPT. Sistema – vse umetne inteligence so uradno sistemi, ki le gostujejo na spletnih platformah –, ki je dostopen vsem in ki lahko z le nekaj ukazi in malo informacijami namesto nas sestavi besedilo. Zgodila se je nekakšna revolucija. Študentje so začeli Chat GPT uporabljati za pisanje besedil, marsikdo je s pomočjo sistema sestavljal e-poštna sporočila, pripravljal povzetke dolgih besedil in še bi lahko naštevali.