Ženska, ki je »utišala« predsednika Vučića

Na rednem zasedanju varnostnega sveta Združenih narodov o Kosovu 22. aprila je prišlo do besednega spopada med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in predsedujočo zasedanja Vanesso Frazier. Slednja je dala besedo predsedniku Vučiću z opozorilom, da ima za predstavitev na voljo tri minute, toliko, kolikor je bilo dogovorjeno. Vučić je dejal, da ni bilo tako dogovorjeno, in dodal: »Ampak ni pomembno.«