Sedemletna Emouree Johnson je ostala brez mame. Ko je deklica dan po pogrebu z babico obiskala mamin grob, je takoj opazila, da se je od drugih razlikoval, ker na njem ni bilo pravega nagrobnika. Babica ji je pojasnila, da bo tako tudi ostalo, saj enostavno niso imeli dovolj denarja niti za to, da bi pokrili vse stroške pogreba, kaj šele da bi zagotovili primerno obeležje. Mala Emouree se s tem ni sprijaznila. Doma je poiskala vrč, vzela iz omare nekaj kozarcev, iz hladilnika pa štiri limone, postavila na pločnik mizico in začela prodajati limonado. En dolar za kozarček limonade. Deklica sprva ni povedala, zakaj prodaja limonado, a je s svojo stojnico pritegnila pozornost in kmalu se je razvedelo, za kaj punčka zbira denar. Neverjetno, kako so se njeni sokrajani odzvali. Stali so v vrsti, da bi naročili limonado, namesto dolarja pa so za kozarec prispevali tudi 300 dolarjev. V nekaj dneh je mala Emouree zbrala 15.000 dolarjev, neko spomeniško podjetje pa je poleg tega ponudilo donacijo za nagrobnik. Emoureejina babica je ob zahvali vsem poudarila, da je bila to ena najbolj bolečih, a tudi najtoplejših in najlepših izkušenj, ki sta jih doživeli s pomočjo skupnosti.