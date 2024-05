Je reden obiskovalec najbolj znanih konjskih dirk, tako v vlogi gledalca kot v vlogi lastnika. V preteklosti so namreč nekateri njegovi konji na prestižnih tekmah že zmagovali, med najbolj znanimi sta bila njegova Rock of Gibraltar in King George Clan Des Obeaux. Nekdanji trener kluba Manchester United, ki je samo lani v ta šport vložil skoraj milijon evrov, ima danes v lasti kar 32 konjev in nekaj jih je sodelovalo tudi na znamenitem turnirju oziroma festivalu v Cheltenhamu, ki je potekal pred kratkim. Njegovi konji so tam naravnost triumfirali in Škot se je zmag neizmerno veselil. Mimogrede – prve nagrade so lastniku prinesle po 650.000 evrov in več. Sir Alex Ferguson je tako postal eden najboljših ambasadorjev konjeništva in konjskih dirk. Škotova navdušenje in nasmeh, ko spremlja tekmo, sta zaradi njegove iskrenosti in strasti nalezljiva.