Študentje BIC Ljubljana, Višje strokovne šole so se javili iz Johnsonovega vesoljskega centra v Houstonu (Teksas), kamor so se kot predstavniki edine evropske šole uvrstili med deseterico izbranih v finale mednarodnega tekmovanja Nasa HUNCH culinary challenge, ki ga je razpisala ameriška vesoljska agencija Nasa. Osvojili so tretje mesto. Tema letošnjega tekmovanja je bila priprava zajtrka slanega okusa, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave.

Tofu predimili v restavraciji

Za tekmovanje so pripravili ričet s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Seveda pa se je ekipa pred tekmovanjem soočila s kar nekaj izzivi, je povedal inštruktor Andrej Molk, ki je na tekmovanju vodil študenta gostinstva in turizma Hano Wolf in Aljaža Ritmaniča, medtem ko je bila njegova sodelavka, predavateljica Katarina Smole​, mentorica študentoma živilstva in prehrane Anžetu Jarcu in Marku Jeraju.

»Pred tekmovanjem smo se odpravili v trgovine, kjer smo iskali čim bolj podobne sestavine, s kakršnimi smo astronavtski zajtrk pripravili doma. Naš recept vsebuje 19 sestavin, med njimi ječmen, dimljeni tofu, čebulo, krompir, korenček, peteršiljevo korenino, pastinak, fižol, čičeriko, suhe hruške, paradižnikovo mezgo, orehe, olivno olje, česen, sol in začimbe. Največji izziv je bil, da v Houstonu ne poznajo dimljenega tofuja, zato ga ni bilo mogoče nikjer kupiti,« je povedal Molk in dodal, da so neuspešno preiskali deset trgovin in restavracij. »Ni nam preostalo drugega, kot da kupimo navaden čvrsti tofu. V restavraciji z jedmi na žaru, kamor smo šli na kosilo, smo prosili, da nam ga predimijo. In so nam ga z veseljem.« Pri iskanju peteršiljeve korenine je slovenski ekipi na pomoč priskočila slovenska častna konzulka Sandra Wilkens, ki jih je usmerila v trgovino s svežim sadjem in zelenjavo.

Pred velikim tekmovanjem je slovenska ekipa svojo strokovno predstavitev vadila še v hotelskem fitnesu, kjer so imeli mir. Na samem tekmovanju, kjer so imeli dve uri časa za kuhanje in pripravo jedi ter dve uri za predstavitev oziroma zagovor, jih je ocenjevala 23-članska komisija, sestavljena iz različnih profilov, od ameriških kuharskih mojstrov do zaposlenih v Nasinih laboratorijih, kjer pripravljajo jedi za astronavte. Med sodniki je bila tudi astronavtka. »Na zagovoru smo odgovarjali na vprašanja sodnikov. Eno izmed vprašanj se je nanašalo na to, kako smo zagotovili vsa potrebna živila, saj so sodniki hitro ugotovili, da vseh živil verjetno ni bilo prav lahko dobiti. Ko smo jim povedali zgodbo z dimljenim tofujem, smo v dvorani poželi bučen aplavz. Med vprašanji, ki jih nismo pričakovali, pa je bilo tudi vprašanje, ali smo namerno izbrali sestavine, ki rastejo iz tal,« v smehu pove sogovornik. Pojasnili so, da so pri receptu za astronavtski zajtrk izhajali iz tradicionalne slovenske jedi ričeta, ki so ga ljudje od nekdaj pripravljali iz zelenjave z domačih njiv in vrtov. »Zelo jim je bilo všeč, da smo vključili tradicijo.«