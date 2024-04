Danes pa je nova pravosodna ministrica Andreja Katič vendarle napovedala, da bo zoper odgovorne vložila kazenske ovadbe. Kdo konkretno jih bo deležen, bodo menda v preiskavi ugotovili organi pregona. V uredništvu N. N. to potezo pozdravljamo in ministrici zanjo čestitamo. Praktično vsakemu državljanu je bilo že zdavnaj jasno, da pri tej zadevi nekaj hudo smrdi, a odgovorni politični nosovi so smrad zaznali s precejšnjo zamudo. Kaj hočemo, malo pozno, toda od srca.