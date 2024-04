Minuli teden so na Wall Streetu sprva odmevali dobri finančni rezultati matične družbe Facebooka Mete Platforms. Finančni trg rezultatov ni sprejel pozitivno, saj se je družba zavezala k večji potrošnji kapitala za razvoj orodij umetne inteligence. Družba ima namreč negativne izkušnje s porabo kapitala za inovativno tehnologijo, zato je vrednost delnice ob koncu trgovalnega dne strmoglavila za 10,5 odstotka. V minulih petih letih je družba namreč za raziskave in razvoj virtualne resničnosti (VR) namenila skoraj 30 milijard ameriških dolarjev, kar pa se jim do danes še ni obrestovalo.

Bolje so se odrezali vlagatelji družbe Microsoft in vlagatelji v matično družbo podjetja Google, v Alphabet. Obe družbi sta presegli pričakovanja analitikov, predvsem pri prodaji svojih orodij in storitev v oblaku. Microsoft je prodajo v prvem kvartalu v primerjavi z lanskim letom povečal za kar 19 odstotkov, rast storitev v oblaku pa je v primerjavi z lanskim letom znašala 21 odstotkov. Še bolje se je odrezal Alphabet, ki je v segmentu storitev v oblaku dosegel 29-odstotno rast in ob objavi zavidljivih finančnih izkazov napovedal tudi prvo izplačilo dividende. Microsoft je ob koncu trgovalnega dne dosegel dvoodstotno rast, delnice družbe Alphabet pa so dosegle kar 10,2-odstotno rast.

V prihodnjih dneh bodo pod drobnogledom finančni rezultati in napovedi podjetij Apple, AMD in Amazon. Analitiki pričakujejo dobre rezultate podjetja Amazon, saj so, tako kot Microsoft in Google, veliko vložili v svoje storitve v oblaku. Trg prepoznava slabše rezultate Appla predvsem zaradi nižje prodaje izdelkov na kitajskem trgu. Analitiki se bodo tako bolj osredotočili na napovedi integracije umetne inteligence v Applove najbolj prodajane izdelke. Analitiki prav tako nestrpno pričakujejo rezultate in napovedi podjetja AMD, ki predstavlja največjo konkurenco največjemu oblikovalcu naprednih polprevodnikov, podjetju Nvidia.

Praznično obarvani teden se bo končal s srečanjem ameriških centralnih bankirjev, ki bodo temeljno obrestno mero nedvomno pustili na trenutni ravni in podali vpogled v nadaljnjo monetarno politiko, ki lahko indeksom odvzame zanos ali pa jih potisne do novih najvišjih vrednosti. x