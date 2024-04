Cesta bo zaprta zaradi gradnje fekalne kanalizacije in vodovoda skozi Korita, kar bo omogočilo povezavo celotnega kanalizacijskega sistema Zgornje Bohinjske doline na čistilno napravo na Bitnjah. Gre za zahtevno gradnjo v dolžini 840 metrov, finančna vrednost del je okoli 700.000 evrov, predstavlja pa eno večjih investicij občine Bohinj v letošnjem letu. Na občini Bohinj se ob tem zavedajo, da bo začasna ureditev prometa močno posegla v vsakdanje migracije in življenje domačinov ter obiskovalcev Bohinja, a kot pravijo, lahko le tako zagotovijo čim hitrejšo izvedbo del.

Promet je oviran tudi med Bledom in Bohinjem, na odseku med Obrnami in mostom čez Savo Bohinjko, kjer je zaradi gradnje kolesarske povezave Bled–Bohinj občasna delna zapora glavne ceste predvidena do 20. junija. Medtem so pred začetkom prvomajskih praznikov na Bledu poskrbeli, da je krožna pot okoli Blejskega jezera ponovno prehodna, začasno so sprostili tudi polovično zaporo na cesti, ki jo bodo ponovno uvedli po praznikih, da dokončajo dela.