Nepreslišano: Dušan Semolič, upokojeni sindikalist

Mislim, da bi se morali sindikati, upoštevaje dvig minimalnih plač, še bolj potruditi za to, da bi prišlo do premikov pri drugih plačah, ker so vse nabite okoli minimuma. To ne bi smel biti samo problem sindikatov, to mora biti tudi problem delodajalcev, kajti na silo ni moč dosti narediti.