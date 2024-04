Vse manjše so možnosti, da bi slovenski hokejist Anže Kopitar visoko v zrak dvignil prestižni Stanleyjev pokal. To mu je nazadnje, drugič v karieri, uspelo leta 2014. Na četrti tekmi četrtfinala zahodne konference lige NHL so namreč LA Kings še tretjič izgubili proti Edmonton Oilers, in sicer doma z 0:1, tako da je skupni izid v zmagah 1:3. Ali prevedeno, Kalifornijčani so le en poraz oddaljeni od tega, da zaključijo letošnjo sezono. Znova zelo zgodaj. Naslednja tekma bo v noči s srede na četrtek.

Kdor si je tekmo ogledal, takšnega izida ni pričakoval. LA Kings je namreč proti vratom Stuarta Skinnerja streljal kar 33-krat, a vselej neuspešno, Kanadčani pa so za en gol potrebovali le 13 strelov. Pod edini in hkrati odločilni gol se je v 12. minuti druge tretjine podpisal Evan Bouchard. »Igrali smo dobro, zato je poraz boleč. Razočarani smo, ker serije nismo izenačili na 2:2, veseli pa nas dobra forma. Če bomo takšno predstavo pokazali na naslednji tekmi v gosteh, je še vse mogoče, nam pa drugega kot zmagati niti ne preostane. Menim, da so se vsi fantje izkazali, odločila pa je igra s hokejistom več. Žal v tem segmentu igre nismo bili uspešni, posledica pa je poraz,« je bil slabe volje trener kraljev Jim Hiller. Zanimivo, da so LA Kings že v zadnjih dveh sezonah prekrižali palice z Edomonton Oilers in bili vselej neuspešni. Na preboj v konferenčni polfinale pa tako čakajo vse od zmagovalne sezone 2013/14. Povsem drugačne volje so bili v taboru gostov, kjer so dobro vedeli, komu se lahko zahvalijo za zmago. »Skinner je bil neverjeten. Pokazal je, kako zelo je v zadnji sezoni napredoval. Zdi se mi, da je občutno bolj umirjen. Zelo težko mu je v tem trenutku zabiti gol. Veliko lažje je igrati, ker vemo, da imamo v golu tako zelo dobrega vratarja. Tudi sicer smo odlično igrali v obrambi. Res je, da so proti našim vratom sprožili več strelov, a imeli so le malo resnično zrelih priložnosti,« je bistvo zmage povzel branilec Edmontona Mattias Ekholm.

V končnici lige NHL so moštva v vsej zgodovini 32-krat napredovala po zaostanku z 1:3 v zmagah, dvakrat je to uspelo tudi Los Angelesu, in sicer leta 2014 proti San Joseju in leta 1989 prav proti Edmontonu, za katerega je takrat igral eden najboljših hokejistov vseh časov Wayne Gretzky.