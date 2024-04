Re_humanizacija je koncertni cikel, ki predstavlja nova glasbena, večmedijska in glasbeno-scenska dela mladih slovenskih ustvarjalcev, pod organizacijo pa se podpisuje Inštitut.abeceda, platforma za raziskovanje v polju sodobne eksperimentalne in improvizirane glasbe. Kot pravijo sami, cikel temelji na specifični produkcijski praksi, kjer ansambel uveljavljenih glasbenikov izvede dela mlajših avtorjev, pri čemer se končna umetniška forma (so)oblikuje skozi proces skupnega dela.

Tokratni rezidentki že osme edicije cikla in druge letos sta skladateljica in instrumentalistka Brina Kren ter skladateljica Eva Ostanek. Za izvedbo svojih kompozicij sta sestavili rezidenčni ansambel, v katerem bodo igrali Mauricio Valdés San Emeterio na električni kitari, ki bo skrbel tudi za elektroniko, Oskar Longyka, ki bo poprijel za violino, saksofonistka Weronika Partyka in Urška Rihtaršič, ki bo sedla za harfo. Mentor projekta je multiinstrumentalist in skladatelj Dré A. Hočevar.

Že dejavni na glasbeni sceni

Brina Kren prihaja iz Novega mesta, je skladateljica in instrumentalistka, ki poseže v prvi vrsti po saksofonu, ki se ga je učila na ljubljanskem Konservatoriju za glasbo in balet, igra pa tudi na druga glasbila. Delovala je v različnih zasedbah, med drugim v.abeceda [ansambel za novo glasbo], Mango kvartetu in Crucial Encounters, ki ga je tudi vodila in z njim v okviru programa Mladi raziskovalci IV. med letoma 2020 in 2022 posnela dva albuma z avtorskimi skladbami. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani trenutno študira filozofijo in muzikologijo, na Inštitutu.abeceda pa je zaposlena kot producentka in urednica programa ARHIV. Aktivna je tudi na področju poezije, po pesniškem prvencu Mnogostranosti (2018) je izdala še zbirko pesmi Razgaljanja (2020).

Tri leta starejša Eva Ostanek je najprej igrala violino in klavir, zdaj pa že zaključuje dodiplomski študij kompozicije in glasbene teorije v razredu prof. Dušana Bavdka na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Na seminarjih in v okviru projekta Erasmus se je izpopolnjevala pri več profesorjih, kot so Miroslav Srnka, Moritz Eggert, Gyula Fekete, Ketty Nez, Nenad Firšt in Stephen McNeff. Komponira za raznolike glasbene zasedbe, predvsem pa jo zanimata vokal in glasbeno gledališče. Soustvarila je različne glasbene projekte v produkcijah AGRFT in Šentjakobskega gledališča, za glasbeno akademijo je napisala mini opero, dejavna je v Iniciativi za novo glasbo študentov UL AG in FF, ki sodeluje s svetovno uspešnim frankfurtskim ansamblom za sodobno glasbo Ensemble Modern. Ugleden ansambel je dela slovenskih skladateljev v okviru projekta igral tudi na zadnjem frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer je bila Slovenija častna gostja.

Fundamentalno v glasbo

Za tokratni koncert 6. maja v Kinu Šiška sta pripravili vsaka svoj avtorski program. Brina Kren je o njem povedala: »Kako živijo ljudje je koncertni cikel, ki ga ustvarjam od leta 2020 in trenutno obsega 27 kompozicij. Cikel je prostor, v katerem si lahko kot skladateljica zastavljam temeljna vprašanja o kompoziciji, njenem potencialu, statusu in izvoru, hkrati pa ustvarjam lastno vstopno točko v polje.«

Eva Ostanek je svoj koncertni program naslovila Tako gre to. »Tako gre to je izjava Pilgrima Trouta v Klavnici pet, največkrat omenjenem romanu Kurta Vonneguta. V celotnem delu se pojavi kar 104-krat. Znanstvenofantastični okvir tega protivojnega romana pisatelju in bralcu omogoča distanco do realnosti neizogibnosti grozot nasilja in njegove absurdnosti.« Projekt Re_humanizacija podpira ministrstvo za kulturo, za izvedbo pa bodo poskrbeli v Kinu Šiška.

Pri Inštitutu.abeceda se sicer te dni že intenzivno pripravljajo na svoj tretji Festival sodobne glasbe.abeceda, ki bo potekal med 24. in 28. junijem na Bledu. Na 15 koncertih se bo poslušalo najnovejšo glasbeno produkcijo s področja sodobne klasične glasbe in širše. Mladi skladatelji in izvajalci so se napovedali s kar štirih celin, kar bo priložnost za medkulturne izmenjave in trajnejša mednarodna sodelovanja, kot pravijo organizatorji. Umetniški vodja festivala je Dré A. Hočevar, producentka pa Brina Kren.