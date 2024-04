Kot so sporočili iz Slovenskega sodniškega društva, je bila resolucija EAJ prejšnji teden sprejeta soglasno, »kar pomeni, da imamo slovenski sodniki mednarodno podporo vseh 38 nacionalnih sodniških združenj evropskih držav«. Posebno solidarnost je izrazilo tudi sodniško združenje Iustitia, ki, kot kaže, svoj 8-letni boj za neodvisnost sodstva na Poljskem približuje srečnemu koncu, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

V društvu izpostavljajo, da mineva 115 dni od poteka roka, ki ga je vladi in državnemu zboru naložilo ustavno sodišče kot skrajnega, da zagotovi materialno neodvisni status sodnikov in da spoštuje načelo delitve oblasti. Vlado in DZ ponovno pozivajo, da to nemudoma stori.

Začudeni nad Golobovimi izjavami

Začudeni pa so tudi nad izjavami predsednika vlade Roberta Goloba v nedavnem pogovoru za Sobotno prilogo Dela, češ da imajo sodniki moralno upravičenje, da se zavzemajo proti svoji podplačanosti, da ga bolj kot poročilo o vladavini prava skrbi kaj drugega in da se s sodniki vlada usklajuje. Uporabljeni izrazi v pogovoru po mnenju sodnikov kažejo na temeljno nerazumevanje delovanja pravne države, saj so odločbe sodišč nekaj povsem drugega in celo nasprotnega od zgolj moralne upravičenosti.

»Izražamo razočaranje nad brezbrižnostjo, ki jo predsednik vlade kaže proti temeljnemu indikatorju Evropske unije o stanju vladavine prava v državah članicah. Hkrati javnost obveščamo, da tudi ne drži, da se vlada s sodniki kakorkoli 'usklajuje',« so izpostavili. Vse obljube, ki jih je vlada dala sodnikom, so bile doslej prelomljene, so opozorili. »Nazadnje je bil posredovan neuradni predlog kot namera za uresničitev odločbe ustavnega sodišča, ki pa ne s časovnega ne z vsebinskega vidika ne ustreza svojemu namenu," so izpostavili.

Neustavnost bi morali odpraviti že do 3. januarja letos

Ustavno sodišče je junija odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti ter zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo. Zato sodniki, zlasti skozi Slovensko sodniško društvo, vse odtlej pozivajo k uresničitvi ustavne odločbe. Predsednik vlade Golob je pravosodnim funkcionarjem v začetku aprila predstavil izhodišča interventnega zakona, s katerim bi v prvem koraku naslovili uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah.

Sestanka s sodniki in tožilci se je udeležila tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič. Ministrica je ob robu današnje predstavitve cenitve za stavbo na Litijski poudarila, da postopki potekajo, vendar pa sama ni pravi naslov za vprašanja v zvezi z osnutkom predloga zakona, temveč se je treba obrniti na kabinet predsednika vlade.