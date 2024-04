S pomočjo 80.000 potrošnikov iz osmih držav Sustainable Brand Index meri in analizira skoraj 1.600 blagovnih znamk, v 36 industrijah. Neodvisna raziskava, ki poteka vsako leto od leta 2011, preučuje, kako potrošniki dojemajo trajnostne blagovne znamke.

Ustanovljen leta 1960, je Fjällräven zgradil svoj globalni ugled na ustvarjanju funkcionalnih, trajnih in časovno obstojnih izdelkov, ki so zasnovani tako, da trajajo desetletja uporabe.

»Izjemno smo ponosni, da so švedski potrošniki ponovno prepoznali prizadevanja ekipe Fjällräven,« je dejal Martin Axelhed, izvršni direktor Fjällrävena. »Potovanje ni vedno enostavno. Trajnost prežema vsak vidik podjetja in se nenehno razvija, bodisi pri pridobivanju in sledljivosti materialov ali pri odpravi večnih kemikalij. Nedavno smo prepoznali tudi potrebo po bolj neposredni komunikaciji s strankami glede naše trajnosti, tako da jih vključujemo v pogovor in jih izobražujemo o njihovi lastni vlogi pri trajnosti, zato smo navdušeni, da to delo daje rezultate.«

Nedavni ključni poudarek je bil na trpežnosti. V podjetju so uporabnike o tem izobraževali na dogodkih v trgovini, pri neposrednem stiku z ljudmi, prek nedavnega in dobro sprejetega pisma izvršnega direktorja, ki je bilo priloženo vsakemu nakupu izdelka. Povsod so izpostavili vpliv, ki ga lahko sami uporabniki imajo na življenjski cikel izdelka. Po besedah podjetja je skrb, popravilo, ponovna in dolga uporaba opreme dolgoročno ključ za ustvarjanje enega največjih okoljskih koristi.

Kot kaže raziskava Sustainable Brand Index, biti zaznan kot najbolj trajnostna znamka na prostem na Švedskem je eno, vendar kazati pot k trajnosti zahteva pomembne ukrepe - in skozi leta je Fjällräven kazal pot pri spodbujanju inovacij pri trajnosti ter zmanjševanju svojega okoljskega vpliva. To je dosegel z osredotočanjem na:

NE! škodljivim kemikalijam

Smernice o kemikalijah podjetja Fjällräven pomagajo podjetju krmariti po zapletenem svetu nevarnih in prepovedanih kemikalij, ki jih nenehno posodablja in prilagaja na podlagi aktualnih raziskav. Več o zavezi podjetja Fjällräven, da reče NE škodljivim kemikalijam, si lahko preberete tukaj.

NE! mučenju živali

Dobrobit živali, pravilne prakse uporabe zemlje ter ekonomska sposobnost preživetja kmetij iz katerih Fjällräven pridobiva surovine, so ključna področja kamor se podjetje fokusira.

NE! materialom, ki porabijo preveč virov

Preden se Fjällräven odloči za material iz katerega bo naredil končni izdelek, oceni njegovo učinkovitost, funkcionalne lastnosti, kemično sestavo in količino virov, ki se pri tem porabijo (voda, kemikalije, izpusti,…). Prav tako nenehno izboljšujejo materiale, ki jih že uporabljajo. Na primer, njihova dolgo obstojna tkanina G-1000 se zdaj proizvaja z znatno manjšim okoljskim vplivom kot v preteklosti.

NE! kratkoročnim trendom

Vsi izdelki Fjällräven so zasnovani tako, da trajajo desetletja uporabe, se lahko prenesejo na naslednjo generacijo ali prodajo na trgu rabljenih izdelkov. Na ta način bo proizvedenih manj izdelkov, porabljene manj energije in manj izdelkov bo končalo v smeteh.

»Danes ni samo “lepo imeti” Trajnosti in Korporativne odgovornosti v podjetju, ampak je bistveno za dolgoročno preživetje,« je dejal Aiko Bode, glavni odgovorni za trajnost pri podjetju Fenix Outdoor. »Oba sta ključna strateška stebra pri Fenix Outdoor, in veseli smo, da to prepoznajo švedski potrošniki, ki zelo cenijo standarde trajnosti. Nadaljevali bomo z iskanjem novih rešitev, ki bodo skladne s podnebnimi znanostmi, in upamo, da bomo dosegli svoje cilje prej kot načrtovano.«

Cilj podjetja Fjällräven za leto 2025 je 50-odstotno zmanjšanje emisij na izdelek. Vmesni, delni cilji, so tudi uporaba obnovljive energije pri 30 odstotkih glavnih dobaviteljev. Do leta 2050 je podjetje zavezano, da bo doseglo neto ničelno stopnjo emisij.