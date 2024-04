Gledalci se bodo lahko predali tako klasičnim naslovom, kot sta legendarna Briljantina in kultni Umazani ples, pa tudi tistim najnovejšim – Furiosa: Del sage Pobesneli Max, Garfield, Podli fantje: Vse ali nič ... Široko paleto prigrizkov, od pokovke do burgerjev in sladoleda, pa bodo tudi letos kar v avtomobile dostavljala simpatična dekleta na kotalkah.

Na DRIVE-IN KINO BEŽIGRAD na parkirišču Centra Vič se boste lahko zapeljali vsak konec tedna v maju, juniju in septembru, začenši 17. maja, ko se bo zgodila otvoritev z Briljantino.

Otvoritev v retro slogu z večno Briljantino

Otvoritev letošnjega drive-in kina bo v petek, 17. maja, in bo pravcata vožnja skozi čas, saj se bo zgodila v pristnem duhu šestdesetih in bo zagotovo zadostila vsem ljubiteljem retro kulture.

Na velikem platnu se bosta ob 21.00 namreč ponovno zaljubila Sandy in Danny iz Briljantine, ki sta postala simbola prve ljubezni in mladostniških sanj. Za obujanje atmosfere iz šestdesetih bodo že pred filmom, od 20.00 dalje, skrbeli fantje iz banda Johnny and his Rockin' Tunes, ki bodo igrali pesmi iz časov, ko je glasba še dihala s pristnim retro čarom. Za dodatno mero nostalgije pa se bodo na DRIVE-IN KINO BEŽIGRAD pripeljala tudi starodobna vozila, ki bodo prispevala svoj delež k avtentičnemu DRIVE-IN doživetju.

Vstopnice za nekatere filme so že v prodaji!