Carys Zeta Douglas je na svojem instagramu delila fotografije s praznovanja in dodala: »Najpopolnejši 21. rojstni dan, kar bi si ga lahko želela.« Michael Douglas je na instagramu objavil svojo fotografijo s Carys s filmskega festivala v Cannesu in občutke strnil v preprosto, a ganljivo sporočilo: »Srečno 21., draga moja Carys! Prinašaš srečo meni in svetu.« Catherine pa je objavila serijo fotografij, ki prikazujejo slavljenko od najzgodnejšega otroštva do danes, skupaj z ganljivo čestitko: »Vse najboljše moji čudoviti hčerki Carys Douglas. Ti si veselje mojega življenja. 21 let te gledam, kako rasteš v čudovito žensko, kakršna si danes. Si božji dar, ki ga nikoli ne jemljem za samoumevnega, in cenim vsak dan tvojega življenja. Ljubim te z vsem srcem,« je zapisano v objavi.

Odnos med Carys in Catherine je prepleten z medsebojnim spoštovanjem in naklonjenostjo, kar obe pogosto poudarjata v javnih objavah. Druži ju tudi veliko skupnih interesov, predvsem tistih, povezanih z modo. Carys meni, da je njena mama ne samo modna ikona, ampak tudi najbolj smešna oseba, kar jih pozna. Catherine se je s hčerko večkrat pojavila na modnih revijah, skupaj pa sta posneli tudi kar nekaj naslovnic revij, med drugim tudi za Vanity Fair. Mnogi so že zdavnaj opazili, kako zelo je mlada lepotica podobna svoji materi. Nekoč sta skupaj posneli reklamo za Fendi. A moda ni edini vidik njunega življenja, ki si ga mati in hči delita. Tako Carys kot njen brat Dylan si utirata pot v zabavni industriji in delujeta ob podpori in budnem očesu staršev. V družini Douglas sta sicer najpomembnejši vrednoti medsebojno spoštovanje in lepo vedenje. Catherine je te vrednote trdno vcepila svojim otrokom in pojasnila, da so bile zanjo izjemno pomembne že od malih nog. »Nič ni hujšega kot privilegiran otrok brez manir,« je izjavila in razkrila svoj pristop k starševstvu, ki je zanjo kombinacija discipline in razumevanja.