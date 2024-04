Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (NTF UL) je prvo izmenjevalnico oblačil organizirala pred desetimi leti, ko so na fakulteti pripravili tudi modno revijo z naslovom Perpetuum. Že takrat je dogodek potekal v okviru Tedna modne revolucije oziroma globalnega gibanja Fashion Revolution Week. »Z modnim dogodkom smo tudi kot katedra podprli vzpostavitev drugačne, bolj pravične, bolj etične mode. Skratka mode, ki je bolj prijazna do delavcev in etična tudi do uporabnika,« je povedala Elena Fajt, profesorica na katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil, in obenem pojasnila, da so se k projektu tudi letos odločili pristopiti z razlogom, saj so vodilna izobraževalna institucija na področju modnega in tekstilnega oblikovanja pri nas. Izmenjevalnica oblačil prinesi/odnesi je del projekta Trajnost-na-Koto, ki z namenom vključevanja in ozaveščanja širše javnosti o pomenu trajnosti v modi in na področju tekstilnega ustvarjanja vključuje različne aktivnosti.

Dogodek podprli tudi domači oblikovalci

Letošnjo izmenjevalnico so pripravili v ljubljanskem Centru Rog in glede na polna stojala oblačil je bil odziv ljubiteljev odgovornega odnosa do mode presenetljiv. »Na oddelku smo se odločili, da letošnjo izmenjevalnico rabljenih oblačil naredimo na malo višjem nivoju. Z izmenjavo bomo oblačila vključili v ponovni tok uporabe. Z izmenjevalnico želimo podpreti bolj trajnostne pristope v modi in oblačenju ter ustvarjati prostor za širjenje zavesti o pomenu ponovne uporabe in spoštovanja sočloveka. Izpostavljamo povezovanje, druženje in trajnost. Tudi zato smo k sodelovanju povabili slovenske modne oblikovalce in odziv je bil zelo dober,« je dejala profesorica in dodala, da je na dogodku s svojimi dizajnerskimi oblačili sodelovalo 28 slovenskih modnih oblikovalk in oblikovalcev. »S tem izpostavljamo domače oblikovalce in blagovne znamke, njihovo kvaliteto ter pomen etične in lokalne proizvodnje oblačil.« Med oblačili smo tako lahko našli kose oblikovalke Almire Sadar, Ane Jelinič, Barbare Vrbančič, Maje Štamol, Nataše Peršuh, Sanije Reja, Jelene Pirkmajer z znamko Cliché, Studia Draž in mnogih drugih.

»Nič manjši ni bil odziv drugih ljudi, ki so v izmenjavo prinesli svoja lepo ohranjena oblačila,« je še omenila sogovornica in pristavila, da je bila neučakanost mnogih ljubiteljev mode velika. »Čeprav se je dogodek začel ob 14. uri, so nekateri prišli v Rog že v dopoldanskem času.« Oblačila, ki so po zaključku izmenjevalnice ostala na obešalnikih, ne bodo končala v smeteh. Kot je povedala ElenaFajt, bodo dizajnerske kose vrnili oblikovalcem oziroma jih bodo ti lahko podarili naprej študentom. »Oblačila, ki ne bodo našla novega lastnika, bomo na fakulteti ponudili študentom bodisi za predelavo ali za uporabo v različnih projektih, preostanek pa bomo dali v Humano,« je pojasnila sogovornica.