Kaj je največja inovacija sodobnih avtomobilov? To gotovo ni hitrost. Zanesenjaki so stotico presegli že leta 1898 oziroma vsega 12 let po izumu prvega avtomobila. Leta 1903 so avtomobili že presegli hitrost 130 km/h, leta 1927 pa celo 321 km/h. Pri današnjih omejitvah 90 km/h na regionalnih cestah in 130 km/h na avtocesti se je mogoče sprijazniti tudi s čim počasnejšim. Vseeno je bila hitrost tisto prvo, kar so zanesenjaki nad avtomobilizmom iskali in tudi našli. So pa bili avtomobili, ki so postavljali hitrostne rekorde, strašno neudobni in pogosto tudi nezanesljivi. Na cilj si morda prišel hitro, a si si potem moral vzeti čas, da si prišel k sebi. Prava inovacija sodobne avtomobilske industrije je, da zmore v isti paket stlačiti hitrost, moč, udobje, varnost in zanesljivost, kar pomeni, da voznik na cilj ne pride zgolj hitro, ampak predvsem, da tja ne pride povsem izmučen. Znamka, ki ponos še posebej črpa iz udobja in zanesljivosti svojih izdelkov, je japonski Lexus. Z avtomobilom RX 500h pa se ne otepajo niti poskočnosti.

O inovativnosti dizajna avtomobila bi lahko diskutirali. Seveda gre za še enega velikega in težkega športnega terenca, a mu moramo v zagovor priznati, da je prvi RX iz prodajalne zapeljal že daljnega leta 1997 in je bil med prvoborci SUV-revolucije. Od tedaj je malenkost zrasel in postal bolj privlačnega videza. Testni model sodi v peto generacijo, oblikovalce pa lahko pohvalimo za zelo privlačne linije ob straneh, ki tvorijo lep kontrast ravno odrezanemu nosu. Njihovo delo v črni barvi ne pride toliko do izraza. Bolj navduši v bakreni, ki bolje odseva svetlobo in ponudi platno, na katerem se črne podrobnosti bolj pokažejo in razkrijejo razgibanost dizajna.

Avto v notranjosti kipi od udobja. Športna sedeža spredaj in zadnja klop z električnim zlaganjem. Povsod se sedi na usnju. Dovolj je odlagalnih površin, ki so izdelane in umeščene premišljeno. Za glasbene užitke skrbi izvrstno ozvočenje znamke Mark Levinson. Vse skupaj pa je tudi zelo okusno oblikovano. V notranjosti pogled sicer najbolj pritegneta kolesci za nastavitev temperature klime. Sta veliki in lepo pri roki, v sredini pa se na ozadju mavričnega barvnega preliva izpisuje višina izbrane temperature. Morda se barvna odločitev malenkost tepe s preostalo notranjostjo, ne bi pa rekel, da mi ni všeč. Nastavitve klime so sicer deljene med analogne gumbe in tablico. Ni idealno, a tudi ne porazno. Deljenega mnenja sem tudi glede tablice potovalnega računalnika, ki za določena opravila zahteva preprosto preveč korakov. Med vožnjo tega časa nimaš. Podobna zgodba so gumbi na volanskem obroču. Sprva delujejo pregledno minimalistični, a se hitro izkaže, da so zapleteni.

Zaradi visoke lege sta vstopanje in izstopanje iz avta enostavna. Višji bodo sicer še vedno morali pri vstopu paziti na glavo. Z medosno razdaljo 285 centimetrov bo prostora za noge spredaj in zadaj več kot dovolj. Glede na skupno dolžino zajetnih 489 centimetrov pa preseneča, da je v prtljažniku prostora samo za 460 litrov. Toliko jih najdeš tudi v pol metra krajših avtomobilih. V prostornino prtljažnika posegata še levo in desno kolo. To zahteva nekaj več prostorskega občutka med igranjem predpočitniškega tetrisa. Ko zadnje sedeže podreš, je prostora za 1678 litrov.

Vožnja z RX 500h AWD je sicer zelo udobna in uglajena. 2,4-litrski motor teče mirno in s prijetnim zvokom. Pomagata mu električna motorja. Skupna sistemska moč šteje 371 konjev (273 kW) in 551 Nm navora. Dodaten as v rokavu se skriva v spretnosti zadnjih koles. Slednji sta električno gnani, znata pa se tudi obračati. Ta trik pripomore zlasti k lažjemu premagovanju mestnih ovinkov. To sicer ne pomeni, da mesto ne prinaša določenih izzivov. Avto je širok 192 centimetrov, zato se v parkirne hiše z ozkim vhodom pelje zelo previdno. Prav pride tudi 360-stopinjska kamera z zelo dobro ločljivostjo na tablici potovalnega računalnika.

Avto se odlično drži cestišča in se znajde tako na avtocesti kot na bolj serpentinastem terenu. Vožnja po ovinkasti cesti navkreber med Logatcem in Idrijo je bila sila zabavna. Najvišjo hitrost doseže pri 210 km/h, do stotice pa potegne že v 6,2 sekunde. Ni slabo za 2175 kilogramov. Hitrost in eksplozivnost ter velika teža so kombinacija, ki varčnosti ni vselej pisana na kožo, kljub temu povprečna poraba 9,2 litra bencina na 100 kilometrov ni škandalozna.

Debata, ali so SUV res »športni« terenci ali zgolj terenci, ki te popeljejo do tja, kjer lahko športaš, ima dolgo brado. Če je Lexus želel izdelati nekaj udobnega, kar omogoča tudi dinamično vožnjo, pa so z RX 500h AWD F sport nedvomno dosegli cilj. To znajo tudi zaračunati. Testni model stane bolečih 100.500 evrov.