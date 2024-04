Na Češkem domujejo tudi tovarne, kjer izdelujejo hyundaie, toyote, peugeote in citroëne. Obstaja tudi več butičnih avtomobilskih podjetij. MW Motors od leta 2017 izdeluje električne avtomobile. V ponudbi sta moderni starodobnik in terenec. Sigma Motor izdeluje zabavne lahke dirkalnike za na cesto. Enako Kajpan. Kompleksnejše dirkalnike izdelujejo pri Pragi. Gordon pa izdeluje starodobnike s predvojnim dizajnom in sodobnim udobjem. Leta 2020 je bila Češka tretji največji proizvajalec avtomobilov v Evropi in deseti na svetu, razcvet pa jim je uspel v času globalne gospodarske krize leta 2008.

Češka avtomobilska industrija ima sicer dolgo tradicijo. V moravskem mestu Koprivnice so pod znamko Tatra prve avtomobile začeli izdelovati že leta 1897. Med stvaritvami je tudi tatra 77, ki si jo splača ogledati zaradi zelo futurističnega dizajna. Danes pri tem podjetju izdelujejo tovornjake in vojaška vozila ter sodijo v skupino najstarejših še delujočih proizvajalcev vozil na svetu. Z vojaško opremo je močno povezana tudi zgodovina Škode. To je v bohemskem mestu Plzen leta 1859 ustanovil inženir Emil Škoda. Začeli so kot orožarsko podjetje. Na vrhuncu v 20. stoletju so bili največji industrijski konglomerat v Evropi. Ni naključje, da sta si Hitler in Stalin želela priključiti Češko.

Proizvodnja avtomobilov je v Škodo prišla skozi stranska vrata. Leta 1894 je 26-letni knjigar Vaclav Klement želel popraviti svoje kolo. Nemškega proizvajalca koles je v pismu prosil za rezervne dele, sledil pa je odziv, ki bi bil lahko doma tudi v Solzicah Prežihovega Voranca. »Če želite, da vam odgovorimo, vztrajamo, da nam svoje sporočilo posredujete v jeziku, ki ga razumemo,« je bil nemški odgovor na češko pismo. Danes bi takšnemu odzivu sledil val ogorčenja na družbenih omrežjih, Klement pa je ob odkritju luknje na trgu zgrabil priložnost in v mestu Mlada Boleslav odprl kolesarski servis skupaj z Vaclavom Laurinom. Tri leta kasneje je njuno podjetje Slavia kot prvo v srednji Evropi začelo proizvajati motorna kolesa. Leta 1905 so začeli izdelovati še avtomobile. Škodi se je podjetje priključilo leta 1924, ko sta Klement in Laurin iskala investitorje za zagon proizvodnje tovornjakov.

Stvari so se zapletle z drugo svetovno vojno, nacistično nacionalizacijo in nato še komunistično. Hud strel v koleno, ki je koncept »češko« ponesel v širni svet, pa se je zgodil leta 1960. Škoda je svojo felicio želela tržiti tudi v ZDA, a je imel avto veliko okvar, kar je odvrnilo zahtevnega ameriškega kupca in močno poslabšalo renome Škode. Danes je Škoda del Volkswagna, v ZDA pa še vedno ne izvažajo.