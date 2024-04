Ljubljana . Na sodišču v Krškem je bil decembra lani na 15 let zapora obsojen 82-letni Franc Šterban, ker je novembra 2021 doma v Brestanici zahrbtno umoril svojo deset let mlajšo ženo Ano. Zagovornik Peter Prus Pipuš je v petek na ljubljanskem višjem sodišču predstavil pritožbo na to sodbo. Predlagal je, naj jo razveljavijo oziroma obtoženemu znižajo kazen. »Petnajstletna kazen pomeni dosmrtni zapor,« je izjavil. Odločitev senata bo znana v nekaj tednih. Obtoženega na sodišče ni bilo, iz zapora so sporočili, da noče biti prisoten.

Zaradi Aninega umora so mu sicer sodili že drugič. V prvo je krivdo priznal že na predobravnavnem naroku in na 15 let so ga obsodili brez klasičnega sojenja. A je višje sodišče sodbo razveljavilo, saj je obramba predlagala izločitev posameznih dokazov iz spisa, zaradi česar sodnik priznanja ne bi smel sprejeti. Sledilo je novo sojenje, na katerem je spet dobil 15 let.

Moril zaradi izginulega denarja?

Zagovarjal se je, da sta zvečer z ženo po televiziji gledala Ljubezen na vasi. Ana se je prva odpravila v posteljo. »Ko sem stopil v sobo, še ni spala. Ko je videla, da imam v roki sekiro, je rekla: Kaj si znorel? In potem se je zgodilo, kar se je. Ni pa res, da sem jo ubil zahrbtno. In tudi to je laž, da bi jo udaril 34-krat. Niti petnajstkrat je nisem,« je povedal. Da je s topim delom sekire utrpela vsaj 34 udarcev po glavi, je pokazala obdukcija. Poškodbe so bile grozljive: zmečkanine možganov, krvavitev pod možgansko opno, zdrobljen lobanjski svod, zlom lobanjske baze, zdrobljene obrazne kosti, prelom zatilne in temenske kosti, raztrganine možganske opne … Obtoženi je dejal, da je imel v spalnici sekiro, če bi ju kdo oropal, in da je imela tudi žena ob postelji sekirico za meso. A je kriminalisti niso našli. Po napadu se je poskušal ubiti, a mu ni uspelo. Šele naslednji dan je poklical policijo.

Po oceni obrambe motiv ni bil premoženjske narave, a v zagovoru je veliko besed namenil svojim prihrankom, 140 tisočakom, ki so izginili iz domače kleti dva tedna pred tragedijo. Zaslužil jih je v letih dela v Nemčiji. Zanje naj bi vedela le Ana, s katero je bil zadnjih deset let, po njegovem prepričanju je o tem povedala tudi svojima otrokoma. »Mar niso mogli počakati, da bi se pospravil?« se je spraševal. »Šlo je za psihični zlom človeka, ki mu je bilo ukradeno vse, kar je s trdim delom zaslužil. Njegovo osebno dostojanstvo je bilo močno ponižano, in prav v zadoščenju tega dostojanstva gre iskati motiv,« je pred razglasitvijo druge sodbe izjavil odvetnik Aleksander Ciril Kožar.

Zagovornik Prus Pipuš pa je na višjem sodišču med drugim dejal, da na sojenju niso izvedli vseh dokazov v korist obtoženca. Niso na primer ugodili predlogu, da bi angažirali še enega psihiatra – z oceno izvedenca dr. Petra Preglja o nebistveno zmanjšani prištevnosti se obramba namreč ne strinja. Želi si izvedenca, ki bi preučil Šterbanovo zdravstveno stanje v celoti: upošteval starost, hud zlom medenice v priporu, dvakratni poskus samomora. Obramba je namreč prepričana, da bi bilo zanj psihiatrično zdravljenje bolj primerno kot zapor.