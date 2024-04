Maribor, Ljubljana. Nočna vožnja z motorjem se je v soboto ob 1.45 tragično končala za komaj 14-letnega Štajerca. Kot kažejo prve ugotovitve policistov, se je 14-letnik z motorjem peljal po lokalni cesti iz smeri naselja Rošnja proti Staršam, ko je v ovinku izgubil oblast nad motorjem, padel po cesti in nepremičen obležal. Že na kraju nesreče so mu zdravniško pomoč nudili reševalci, ki so ga nato odpeljali tudi v mariborski klinični center, vendar so se poškodbe izkazale za prehude. Posledice poškodb so bile tako zanj usodne, kot kaže, pa je bil v prometno nesrečo vpleten sam.

Nekoliko več sreče sta imela konec tedna mladoletna mopedista, ki sta se v prometni nesreči prav tako huje poškodovala, vendar njuno življenje po podatkih štajerskih policistov ni ogroženo. Mladoletnika sta se na (istem) mopedu peljala po lokalni cesti v okolici Ptuja. Kdo od dvojice je vozil in kdo je bil sopotnik, policisti še ugotavljajo, jasno pa je, da je voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v traktorista, ki ga je prav tako vozil mladoletnik. Po trčenju v traktor sta mopedist in njegov sopotnik padla po tleh in se huje poškodovala. Reševalci so oba odpeljali v ptujsko bolnišnico, štajerski policisti pa intenzivno preiskujejo, kdo je sedel za krmilom. Povzročitelja nesreče namreč po napovedih preiskovalcev čaka kazenska ovadba, zato so policisti v preiskavo vključili tudi preiskovalno sodnico in dežurno okrožno tožilko.

Mladoletne žrtve pogosto tudi povzročitelji

Po podatkih generalne policijske uprave (GPU) je lani na slovenskih cestah umrlo šest mladoletnikov. Dva sta umrla kot voznika osebnega avtomobila, dva v vlogi pešca, preostala pokojna mladoletnika sta bila v prometu udeležena kot kolesar oziroma potnik na traktorju.

Kot so nam pojasnili na GPU, so bili med šestimi smrtno ponesrečenimi mladoletniki štirje povzročitelji prometnih nesreč. V usodne težave na cesti sta se sama zapletla oba ponesrečena voznika osebnega avtomobila, v obeh primerih je nesreči botrovala prehitra vožnja. Neprilagojena hitrost je bila usodna tudi za mladoletnega kolesarja, prav tako je nesrečo s smrtnim izidom sam povzročil eden izmed dveh ponesrečenih mladoletnih pešcev. »V prometnih nesrečah gre za običajne vzroke prometnih nesreč, ki so lahko nastali zaradi neizkušenosti ali neprevidnosti pri udeležbi v cestnem prometu,« o nesrečah, v katere so vpleteni mladoletniki, pravijo na policiji.

Sodna preiskava po tragediji pri Škofji Loki

Med ponesrečenimi mladoletniki je bil lani septembra tudi komaj šestletni otrok, ki ga je v okolici Škofje Loke do smrti povozil avtobus. Gorenjski policisti so tedaj sporočili, da naj bi 49-letni voznik avtobusa najprej ustavil vozilo na postajališču, pri ponovnem vključevanju v promet pa je spregledal šestletnega otroka, ki je pred tem izstopil iz avtobusa. Otrok se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Šestletnika, ki naj bi ga v bližini čakala mama, je voznik avtobusa povsem spregledal, zato naj bi ga po trčenju še nekaj metrov vlekel po cesti.

Policisti so že tedaj pojasnili, da preiskujejo sum kaznivega dejanja s področja prometne varnosti, s kranjskega okrožnega tožilstva pa so nam pred kratkim sporočili, da so marca letos na kranjsko okrožno sodišče vložili zahtevo za sodno preiskavo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Če bo tožilstvo po zaključeni sodni preiskavi vložilo obtožnico, bo vozniku avtobusa grozila kazen do osem let zapora.