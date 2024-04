Nepreslišano: Robert Golob, predsednik vlade

Ko smo se osamosvajali, smo sanjali o drugi Švici. Saj se spomnite. Ko gre za farmacijo, je Švica v nas prepoznala drugo Švico. Sandoz se je odločil, da bo svoje ključne investicije usmeril v Slovenijo. To so investicije v najnaprednejše programe. Z vidika dodane vrednosti gre za delovna mesta z dodano vrednostjo 100.000 ali več evrov. To je cilj pri vseh novih delovnih mestih.