Skupina upokojencev, ki smo bili upokojeni med 1. 1. 2013 in 31.12. 2022 že leta opozarjamo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter vlado, da smo diskriminirani tako z ženskami, ki so se upokojevale v tistem času, kot tudi z moškimi, ki se upokojujejo po 1. 1. 2023, pa smo bili očitno tudi pri pripravi te pokojninske reforme spregledani, saj nas minister Luka Mesec ni omenili niti z besedo. Tudi preko objav številnih upokojencev v medijih smo odločevalce opozarjali na to, da se je z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) kršila konvencija o človekovih pravicah, kakor tudi evropska direktiva 79/7/EGS, ki jo je Slovenija uvedla v svoj pravni red 23. 6. 2006 (objavljeno v Uradnem listu RS 3. 7. 2006), ter ne nazadnje tudi 14. člen Ustave RS, ki prepoveduje vsakršno diskriminiranje po spolu, veroizpovedi, spolni usmerjenosti itd. Navedena evropska direktiva države članice obvezuje, da svoje zakone in druge predpise uskladi z direktivo najpozneje v šestih letih po njeni uveljavitvi. Potemtakem je Slovenija prevzela obveznost, da svoje predpise uskladi z evropsko direktivo do 23. 6. 2012, je pa v nasprotju s tem 4. 12. 2012 sprejela zakon ZPIZ-2 (Ur. l. RS 96/2012), ki je v neposrednem nasprotju z evropsko direktivo 79/7/EGS.

Evropska komisija je v svojem poročilu iz leta 2019 podvomila v dopustnost ohranitve razlike v odmernih odstotkih za moške in ženske, kar je takrat verjetno spodbudilo politiko, da so 2. 12. 2019 sprejeli spremembe in dopolnitve pokojninskega zakona in tako začeli s postopnim izenačevanjem pokojnin moških in žensk v odmernem odstotku (Ur. l. RS 75/2019). Niso pa tega storili za okoli 70 tisoč upokojencev, ki smo bili upokojeni v obdobju 2013–2022, in s tem nadaljevali s kršenjem evropske direktive za nas, ne oziraje se na to, da bi morali v skladu z 8. členom direktive uskladiti zakone in druge predpise z direktivo.

V preteklem dopisovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je bilo v odgovoru z dne 28. 3. 2023 pojasnjeno, da je prvotni predlog države vseboval enake odmerne odstotke za moške in ženske, vendar s tem niso soglašali socialni partnerji. Že samo kratek razmislek lahko pripelje do tega, kdo od socialnih partnerjev ni bil za to: država kot ena stran v socialnem dialogu najbrž ni bila proti svojemu lastnemu predlogu, delodajalcem ni šlo ob predlagani rešitvi nič iz žepa ali v žep, torej so bili lahko proti samo sindikati kot predstavniki delojemalcev v socialnem dialogu. Domnevam, da se je takratni vladi mudilo s sprejemom zakona ZPIZ-2 in so najbrž zato popustili socialnim partnerjem, s tem pa trajno oškodovali okoli 70 tisoč upokojencev.

Očitno je, da se bo to kršenje naših pravic nadaljevalo, ker nas okoli 70 tisoč prikrajšanih upokojencev minister Mesec ni omenil niti z besedo, ko je pojasnjeval, katere novosti prinaša že dolgo napovedovana in pričakovana pokojninska reforma. Prikrajšani upokojenci sicer vodimo pravne postopke za odpravo krivic, saj je več kot očitno, da je pravica na naši strani. Zato po tej poti ponovno javno pozivam slovensko vlado in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da izrabijo to priložnost in z novo pokojninsko reformo dokončno odpravijo razlike med moškimi upokojenci, ki smo se upokojevali med leti 2013 in 2022, s tistimi, ki so se začeli upokojevati po 1. 1. 2023. Ravno tako pozivam tako predstavnike oblasti kot tudi socialne partnerje, da v pogajanjih o novi pokojninski reformi ne sprejemajo odločitev, zaradi katerih bi se nadaljevanje krivice, ki jih upokojeni po zakonu ZPIZ-2 trpimo še danes, in to od naše upokojitve dalje.

​ Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi