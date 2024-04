Medvode. Prebivalci medvoške občine so se razveselili obvestila kluba Jedro, da bodo letos razširili poletno počitniško varstvo. Potem ko so minula leta pod svoje počitniško okrilje sprejeli 40 otrok, jih bodo letos v prvih treh julijskih terminih sprejeli 60. »Zaradi širitve programov bo varstvo potekalo v dveh enotah: v klubu Jedro in pri taborniški hiški v Preski,« je pojasnil vodja mladinskih programov v Jedru Rok Tomšič.

Počitniške aktivnosti v organizaciji javnega zavoda Sotočje Medvode v klubu Jedro potekajo že od leta 2009, varstvo otrok pa v zadnjem obdobju organizirajo tako med zimskimi kot poletnimi in jesenskimi počitnicami. Za počitniške programe, ki temeljijo na ustvarjalnih delavnicah in športnih aktivnostih, predvsem pa druženju otrok, skrbi izkušena mlada ekipa Jedra. Zadnja leta so se povezali tudi z lokalnimi društvi in neformalnimi skupinami mladih ter varstvo obogatili še z njihovimi dejavnostmi.

Letos 5 evrov dražji prispevek

»Otrokom bomo pripravili pestre aktivnosti, ki spodbujajo kreativnost, razvijanje veščin in sodelovanje. Tudi letos se bodo lahko odločili za taborjenje v Preski, spoznavali taborniško znanje, uživali v naravi, se preizkusili v orientacijskih aktivnostih in lokostrelstvu, se naučili prižgati ogenj z naravnimi materiali in skuhati večerjo,« je povedal Rok Tomšič.

Lani je prispevek staršev za tedensko počitniško varstvo otrok v Jedru, ki poteka v petih različnih terminih in ga sofinancira občina, znašal 45 evrov, letos pa so zaradi vsesplošne podražitve po državi ceno dvignili na 50 evrov. V ceno so ob programskih stroških, materialnih sredstvih in delu animatorjev vključeni tudi zajtrk, kosilo in malica. Razpis za prijavo na počitniško varstvo bo objavljen prvi ponedeljek po prvomajskih počitnicah, 6. maja. Pogoji za udeležence ostajajo enaki: prednost imajo otroci iz občine Medvode, stari od 6 do 10 let.

Pestre počitniške dni bodo poleti priredili tudi v Sori, kjer bodo otroci uživali v gozdu. V ospredju bodo gozdne in kreativne delavnice ter različne igre, aktivnosti preživetja v naravi, spoznavanje užitnih rastlin, kopanje v reki in potokih. Ob četrtkih bodo organizirali tudi celodnevno varstvo z nočnim šotorjenjem, tedensko varstvo pa bo ob podpori lokalnega podjetja Brinox znašalo 75 evrov (ob zgodnji prijavi do konca maja še 10 evrov manj).