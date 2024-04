UKC Ljubljana: Pliberšek si je zatiskal ušesa pred opozorili

Energetska sanacija in revitalizacija notranjosti glavne stavbe UKC Ljubljana bosta obstali, smo prejšnji teden razkrili v Dnevniku. Razlog: investitor – ministrstvo za zdravje oziroma njegov urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) – je vendarle spoznal, da je treba 50 let star objekt sočasno tudi protipotresno ojačati. Zaustavitev oziroma upočasnitev gradbenih del na glavni stavbi bo povzročila večmesečno zamudo in nepotrebne dodatne stroške v sedemmestnem znesku.