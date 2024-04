Inovativnost

Darsu resnično ne gre očitati inovativnosti v iskanju novih pristopov k odmaševanju cevi, ki jim rečemo avtoceste. Tako so konec prejšnjega tedna, ko se je večina Slovencev podala proti morju, javni upravi predlagali, naj svojim uslužbencem omogoči delo od doma in tako zmanjša pritisk na cevi, no, avtoceste, ki vodijo k prestolnici in proti morju. Z ministrstva, ki skrbi za javno upravo, so dobili odgovor, da jim dela od doma ne morejo odrediti, lahko pa jim to predlagajo, če bo to zagotovilo večjo pretočnost avtocestnega križa.