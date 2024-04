Na več koncih Bližnjega vzhoda bodo danes iskali diplomatski preboj za prekinitev ognja v Gazi, nad katero vse bolj visi grožnja izraelske ofenzive na Rafo na jugu palestinskega ozemlja, kljub sporočilom uradnega Washingtona, da je izraelska vlada pripravljena prisluhniti ameriškim zadržkom.

Delegacija palestinskega Hamasa bo danes v Kairu, kjer bodo s katarskimi in egiptovskimi posredniki govorili o odgovoru Izraela na njegov prejšnji mirovni predlog. Ameriški medijski portal Axios je poročal, da izraelski predlog vsebuje pripravljenost na »obnovitev trajnostne umiritve« v Gazi po izpustitvi Izraelcev, ki jih je v oktobrskem napadu ugrabil Hamas in naj bi jih bilo še okoli 130. Axios, ki se sklicuje na izjave neimenovanih izraelskih predstavnikov, trdi, da je to prvi predlog, v katerem Izrael izraža pripravljenost na razpravo o končanju vojne. Toda po drugi interpretaciji predloga, ki kroži, bi Izrael samo začasno ustavil vojaške operacije, Hamas bi izpustil 20 do 40 talcev, Izrael pa večje število zaprtih Palestincev.

Abas: grozi največja tragedija Palestincev

Hamas v pogajanjih ves čas vztraja pri trajnem premirju, izraelska vlada pa je doslej ponujala začasnega in vztrajala, da vojne ne bo konec brez uničenja Hamasa. V Tel Avivu trdijo, da je za dosego tega cilja nujna ofenziva na Rafo, saj da je tam še nekaj bataljonov njegovih pripadnikov. S tem tudi pritiskajo na Hamas, da bi privolil v dogovor o izpustitvi talcev.

V mednarodni skupnosti svarijo pred ofenzivo na Rafo, kamor se je iz drugih delov Gaze zateklo več kot milijon Palestincev. Njihov predsednik Mahmud Abas je konec tedna izjavil, da bi ofenziva pomenila »največjo tragedijo v zgodovini palestinskega ljudstva«. Pričakuje pa jo že v naslednjih dneh. Kot pravi, bi že majhen napad na Rafo sprožil množičen beg ljudi, in po njegovem mnenju so ZDA edine, ki ofenzivo lahko preprečijo. Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da je Izrael pripravljen prisluhniti ameriškim pomislekom glede ofenzive.

Skrajna desnica o padcu vlade, če ne bo napada na Rafo

V Izraelu za napad na Rafo najbolj navijajo v skrajnem desnem krilu vlade. Finančni minister Bezalel Smotrich je dejal, da vlada premierja Benjamina Netanjahuja ne bo imela pravice obstajati, če se odreče ofenzivi in če privoli v dogovor s Hamasom na pogajanjih v Egiptu. Dejal je, da bi bil to »poniževalen poraz, ki bi zmago prepustil nacistom«. Tudi minister za državno varnost Itamar Ben-Gvir je dejal, da bi sklenitev dogovora s Hamasom pomenila konec vlade, ki je odvisna od glasov skrajne desnice. S tem Netanjahuja, ki si padec vlade zaradi sodnih postopkov proti njemu zaradi obtožb o korupciji toliko težje privošči, stiskata v kot.

Vodja opozicije Beni Ganc jima je odgovoril, da je zdaj najbolj nujno zagotoviti izpustitev talcev. Vlada, ki bi takšno priložnost izpustila iz rok, ne bi imela pravice obstajati, je dejal Ganc, ki je za razliko od Ben-Gvira in Smotricha član vojnega kabineta. A tudi ta razhajanja so videti bolj vprašanje vrstnega reda kot vsebine. Ganc je namreč dodal, da dogovor s Hamasom ne bi smel pomeniti privolitve v konec vojne, operaciji v Rafi pa je pustil odprta vrata.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken se bo danes sicer podal na sedmo bližnjevzhodno turnejo od začetka vojne v Gazi in po navedbah State Departmenta iskal načine za dosego premirja v Gazi ter izpustitev talcev. Francoski zunanji minister Stephane Sejourne pa je včeraj odpotoval v Libanon s predlogi za preprečitev nadaljnje zaostritve in morebitne vojne med Izraelom in Hezbolahom.