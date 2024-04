Referendumske kalkulacije

Slovenske politične stranke imajo zanimiv odnos do referendumov. Po eni strani volilce rade o čem vprašajo, po drugi pa so izbirčne glede tega, kdaj in koliko ljudi naj odgovarja. Potem ko so pred tremi leti tedaj koalicijske SDS, NSi in SMC referendum o vodah potisnile globoko v poletje, s tiho računico, da bo ljudem več do hrvaške obale kot do slovenskih voda, danes v Gibanju Svoboda z glasovi Levice računajo, da bi lahko z razpisom posvetovalnih referendumov hkrati z evrovolitvami povečali udeležbo in izboljšali volilni rezultat.