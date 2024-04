Pred triindvajsetimi leti so se slovenski hokejisti v Ljubljani prvič uvrstili v elitno divizijo. Od takrat naprej so ves čas na robu med elitno in prvo divizijo. V prvi diviziji so bili sedemkrat prvi, nazadnje predlani spet v Ljubljani, žal pa so lani v Rigi znova morali zapustiti elitno druščino. Do devete vrnitve v elitno divizijo, v kateri so do zdaj igrali desetkrat, bodo skušali priti na Južnem Tirolskem, njihovi glavni konkurenti, vsaj na papirju, pa so gostitelji prvenstva Italijani in Madžari. Z obema reprezentancama so v letošnji sezoni že igrali. Novembra na turnirju v Budimpešti je bila z 1:0 boljša Italija, medtem ko je Madžarska zmagala s 4:3. Konec februarja so se risi v Bolzanu še dvakrat pomerili z Italijani ter na prvi tekmi slavili s 5:1 in na drugi z 2:1 z golom Kena Ograjenška v podaljšku.

Šest tekem z reprezentancami v elitni diviziji

Na vseh teh tekmah slovenska reprezentanca ni nastopila v polni zasedbi, selektor Edo Terglav je dal priložnost za igro številnim mladim hokejistom, ki so v resnih kombinacijah tudi za svetovno prvenstvo. Pred odhodom v Pariz, kjer so v sredo in včeraj igrali še dve pripravljalni tekmi s Francozi, slovenski selektor še ni določil končnega seznama za obračune na svetovnem prvenstvu. Na njem bo sedem branilcev, trinajst napadalcev in trije vratarji, še vedno pa so v kombinaciji tudi Blaž Gregorc, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič, ki z Bremerhavnom igrajo finale končnice nemške lige DEL. Trenutno je 3:1 za Berlin, peta, morda tudi zadnja tekma bo nocoj v Bremerhavnu.

»Če bi se finale končal s 4:0, bi bilo drugače, tako pa so fantje odvisni od rezultatov kluba in prav možno je, da se bo serija še zavlekla. V tem trenutku ne razmišljam, da bodo zraven, ker tudi ne bi bilo pošteno do igralcev, ki so tukaj. Njim popolnoma zaupam. Veseli me, da je ekipni duh ves čas priprav na visoki ravni, tekmi s Francijo pa bosta tisti, ki bosta dali končni seznam. Na prvi smo 60 minut igrali solidno v obrambi, v napadu pa smo premalo streljali proti njihovim vratom. Borili smo se do konca in če potegnem črto, je za nami še ena dobra tekma, na kateri smo se držali pravil,« je po prvi tekmi v Cergyju, ki so jo Francozi dobili z 2:1 z golom v prvi minuti podaljška, dejal selektor Edo Terglav.

V pripravljalnem obdobju so slovenski hokejisti pred tem dvakrat premagali Avstrijo (5:2 v Ljubljani, 6:0 v Beljaku) in dvakrat Poljsko v Bytomu (2:0, 3:1), ki bosta, tako kot Francija, od 10. do 26. maja igrali v elitni diviziji na Češkem.

Na SP ne bo lahke tekme

»Na pripravljalnih tekmah smo ves čas iskali, kaj bo do Bolzana potrebno popraviti, zato rezultat ni bil v ospredju, je pa vedno lepo zmagovati. Že prvo tekmo moramo začeti odločno in dobro od prve minute. Res je, da smo Korejce predlani v Tivoliju premagali, vendar so nas tudi že presenetili, tokrat si kakšnega spodrsljaja ne smemo dovoliti,« je pred nedeljsko tekmo z Južno Korejo optimistično razpoložen Anže Kuralt, ki je v Beljaku proti Avstriji v dobrih petih minutah dosegel tri gole, kar je najhitrejši hat-trick v zgodovini slovenske reprezentance.

Zadnjo medsebojno tekmo z Južno Korejo je Slovenija predlani v Tivoliju dobila s 4:1, še višja je bila njena zmaga lani na pripravljalnem turnirju v Bolzanu, ko je bilo 10:0, toda pred petimi leti v Astani so Korejci slavili s 5:3. Na svojih zadnjih tekmah pred letošnjim svetovnim prvenstvom je Južna Koreja dvakrat igrala z Italijo, v soboto je izgubila s 4:0, a je bilo še deset minut pred koncem tekme 1:0, v sredo pa s 4:3.

»Na prvenstvu ne bo lahke tekme. Korejci, tako kot Japonci, zelo dobro drsajo, zato bomo šli korak za korakom, potem pa bomo videli, kaj bo. Za zdaj smo z igrami, ki smo jih prikazali, lahko zadovoljni. V obrambni tretjini smo opravili dobro delo, dobili smo malo golov in s tem moramo samo nadaljevati. Pred sabo imamo samo en cilj, da se čim prej vrnemo v elitno divizijo,« je odločen Robert Sabolič, ki bo v Bolzanu kapetan slovenske reprezentance, v novi klubski sezoni pa bo prvič nosil dres Olimpije.

Proti vsem nasprotnikom imajo pozitivni izid

»Na prvi tekmi lahko pričakujemo hitrost korejskih hokejistov, zato ne bomo smeli po nepotrebnem izgubljati ploščka, saj so zelo nevarni v protinapadih. Te nekoč malo slabše ekipe znajo dobro drsati, težava je samo taktika in zbranost. Absolutno ne smemo nikogar podcenjevati, sicer se lahko opečemo. Morali bomo dobro zaključevati akcije, hitro doseči zadetek ali dva, da noge postanejo lažje, ob dobrem začetku prvenstva pa bo tudi nadaljevanje lažje,« je svojega kapetana dopolnil Rok Tičar.

Tudi proti preostalim štirim ekipam na prvenstvu imajo slovenski hokejisti pozitivno bilanco. Predlani na SP v Ljubljani, na katerem so premočno osvojili prvo mesto, so z 9:1 premagali Romunijo, ki je izpadla v divizijo I – skupino B, vendar se je letos vrnila v skupino A, s 5:1 pa so bili boljši od Madžarske, ki je lani prav tako izpadla iz elitne divizije. Vanjo se bosta iz Bolzana uvrstili najboljši reprezentanci.

Spored SP v Bolzanu Nedelja, 28. april, ob 12.30: Južna Koreja – Slovenija, ob 12. uri: Japonska – Madžarska, ob 19.30: Romunija – Italija Torek, 30. april, ob 12.30: Slovenija – Romunija, ob 16. uri: Madžarska – Južna Koreja, ob 19.30: Italija – Japonska Sreda, 1. maj, ob 12.30: Madžarska – Romunija, ob 16. uri: Japonska – Južna Koreja, ob 19.30: Slovenija – Italija Petek, 3. maj, ob 12.30: Južna Koreja – Romunija, ob 16. uri: Slovenija – Japonska, ob 19.30: Italija – Madžarska Sobota, 4. maj, ob 12.30: Romunija – Japonska, ob 16. uri: Italija – Južna Koreja, ob 19.30: Madžarska – Slovenija.