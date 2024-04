Vse oči v 33. krogu v prvi slovenski nogometni ligi bodo v nedeljo uprte v Celje, kjer se bo vodilno moštvo pomerilo z drugouvrščeno Olimpijo. Celjani so si na poti do verjetnega naslova državnih prvakov izbrali težjo pot, saj so v zadnjem krogu doma z 2:3 izgubili z Domžalami, tako da imajo pred zadnjimi štirimi krogi devet točk prednosti pred Ljubljančani. Za naslov državnih prvakov Celju zadošča že remi, saj ima v izenačeni statistiki moštev v tej sezoni (vsak je po enkrat zmagal, izgubil in igral neodločeno) boljše razmerje doseženih in prejetih zadetkov (6:5). Na stadionu Z'dežele so obeta pojutrišnjem ob 15. uri poseben praznik tudi zato, ker se bodo navijači prvič v zgodovini kluba s koreografijo na vzhodni tribuni odeli v barve kluba.

Krznar še ni pozabil domačega poraza z Olimpijo

»Poraza proti Domžalam si nismo želeli, smo pa z njim dobili tudi nekaj dobrega. Ker smo zapravili možnost, da bi se naslova državnega prvaka veselili po lažji poti, bomo morali do lovorike priti na najpomembnejši tekmi. Proti Olimpiji bomo morali pokazati, iz kakšnega testa smo in zakaj smo vodilni na lestvici. Pred domačimi gledalci bomo skušali pokazati šampionski obraz. V prvi vrsti moramo dokazati sebi, da smo najboljši v Sloveniji, v drugi pa vsem navijačem v Celju in pred televizijskimi ekrani,« je po porazu v zadnjem krogu v oddaji Pod prečko povedal celjski trener Damir Krznar.

»Proti Domžalam se nismo držali načrta, kar ni naša značilnost. V zadnjih 15 minutah smo se spustili v divjanje, zato smo bili kaznovani. Podobne napake si proti Olimpiji ne smemo privoščiti. Cilj Celja na vsaki tekmi je zmaga. Dobro je, da imamo tako pomembno tekmo kmalu po nepričakovanem porazu, saj smo doživeli šok, po katerem se moramo pobrati. Dodatna motivacija bo tudi, da imamo pred domačimi navijači dolg do Olimpije,« je dodal Hrvat na klopi Celja, ki več kot očitno še ni pozabil edine medsebojne tekme v tej sezoni v Celju, ki jo je Olimpija v 15. krogu dobila z 1:0. Zanimiv podatek je, da je Damir Krznar trenutno edini tujec, ki vodi klub v najmočnejši slovenski ligi.

Derbi bo sodil Vinčić

Trener Olimpije Zoran Zeljković je bil po zadnji visoki zmagi proti Aluminiju s 5:0 najbolj vesel, da njegovo moštvo ni prejelo zadetka. Ali so imeli napadalci Aluminija slab dan ali Olimpija dobrega, bo pokazala nedeljska tekma proti motiviranim Celjanom. »Osredotočiti se moramo predvsem na svojo igro, kar nam povzroča največ težav. Obljubljamo pa, da nasprotniku ne bomo podarili ničesar,« napoveduje Zoran Zeljković. Glavni sodnik bo Slavko Vinčić.

Na morebitni spodrsljaj Olimpije bo štiri kroge pred koncem prvenstva čakal Maribor, ki na lestvici za Ljubljančani v boju za drugo mesto zaostaja za štiri točke. Varovanci Anteja Šimundže so v izvrstni formi, saj so v domačem prvenstvu v zadnjih osmih krogih šestkrat zmagali in dvakrat remizirali, jutri pa jih čaka dvoboj v Domžalah. Posebej motiviran je v vijoličnem dresu Arnel Jakupović, ki je s 16 zadetki vodilni strelec lige. Njegov zadnji nedeljski zadetek za vodstvo proti Rogaški je bil prava mojstrovina. Na tekmo proti Domžalam ima Bošnjak z avstrijskim potnim listom lepe spomine, saj je svojemu nekdanjemu klubu zabil gol na zadnji medsebojni tekmi, ki so jo Mariborčani dobili s 3:0.

1. SNL, 33. krog, jutri ob 17.30: Bravo – Radomlje, ob 20.15: Domžale – Maribor, nedelja, ob 15. uri: Celje – Olimpija, ob 17.30: Rogaška – Koper, ponedeljek, ob 17.30: Mura – Aluminij, vrstni red: Celje 72, Olimpija 63, Maribor 59, Bravo 44, Koper 43, Domžale in Mura po 38, Rogaška 32, Aluminij in Radomlje po 27.

Že danes derbi začelja Zanimivi boji v zaključku 2. SNL potekajo tudi na dnu lestvice. V uvodnem dvoboju 27. kroga se bosta danes v Ljubljani pomerili Ilirija in Sežana. Domači nogometaši nujno potrebujejo zmago, s katero bi se točkovno izenačili s tekmecem in se vsaj začasno odlepili od zadnjega mesta na lestvici. 2. SNL, 27. krog, danes ob 17. uri: Ilirija – Tabor Sežana, jutri ob 17. uri: Fužinar SIJ Ravne Systems – Triglav Kranj, Dravinja – Brinje Grosuplje, ob 18. uri: Krka – Tolmin, Nafta 1903 – Rudar Velenje, nedelja ob 17. uri: Jadran Dekani – Vitanest Bilje, Kety Emmi&Impol Bistrica – Beltinci Klima Tratnjek, ob 20. uri: Gorica – Primorje eMundia.