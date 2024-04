»Zdravniki smo razočarani, da se moramo v 21. stoletju pogovarjati o nevarnostih mešanja pitne vode s fekalijami, saj so zdravniki že v 19. stoletju ugotovili, da so človeški iztrebki vir bolezni, in dosegli, da je prišlo do ločitve pitne vode od kanalizacije,« je povedal zdravnik Miran Brvar iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Spomnil je, da del trase kanalizacijskega kanala C0 vodi čez vodovarstveno območje, zato bo, če bo deloval, predstavljal »trajno tveganje za mikrobiološko in kemijsko onesnaženje za pitno vodo v Ljubljani«.

Brvar je poudaril, da zdravniki nasprotujejo vsakemu dodatnemu tveganju za onesnaženje vira pitne vode, in po njegovih besedah ravno kanal C0 pomeni dodatno tveganje, ker bo odpadne vode iz občin Medvode in Vodice prenašal prek vodnega vira v Ljubljani. V odpadnih vodah so številne toksične snovi in kemikalije, je povedal Brvar in naštel, da so lahko rakotvorne, lahko delujejo kot hormonski motilci ter povzročajo številna bolezenska stanja in okvare, človeškemu telesu pa lahko škodijo tudi dolgoročno, je dejal zdravnik. Vodja kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodić Fikfak je spomnila, da so strokovnjaki z različnih področij (geologije, arhitekture, gradbeništva, zdravstva in varnosti) marca na posvetu z naslovom Sistemska problematika načrtovanja vodne in kanalizacijske infrastrukture v Sloveniji prišli do sklepa, da kanal C0 predstavlja nevarnost za javno zdravje.

Odstranitev bi stala od tri do pet milijonov evrov

Nekdanji dekan ljubljanske fakultete za strojništvo Jože Duhovnik je pozval k odstranitvi že vgrajenega kanala. Po njegovi oceni bi odstranitev stala med tremi in petimi milijoni, kar se mu ne zdi previsok znesek glede na potencialno tveganje, če kanal C0 ostane. Na občini in v javnem podjetju Voka Snaga so v preteklosti sicer pojasnjevali, da bodo uporabili več zaščitnih ukrepov tako med gradnjo kot v času obratovanja. Med drugim so navedli, da bodo celoten kanal pred začetkom obratovanja pregledali s kamero, kar naj bi že storili na doslej zgrajenem delu. V času obratovanja načrtujejo pregled vodotesnosti kanala enkrat na leto, v kanal pa naj bi vgradili tudi opozorilni sistem, ki bi na osnovi meritev pretoka na različnih odsekih zaznal morebitno puščanje. Na 2,1 kilometra dolgem odseku kanala nad vodonosnikom pa so kot dodaten ukrep vgradili armiranobetonsko kineto. Duhovnik je pokazal slike, kako naj bi se določene cevi med gradnjo kanala C0 sploščile. »Če se cev splošči, tesnila puščajo,« je dejal Duhovnik. Poudaril je, da skladno z uporabljenim standardom gradnje 2,2 kilometra dolgega odseka kanala C0 letno lahko izteče do 55.000 kubičnih metrov odpadnih voda, pa bo še vedno veljal za vodotesnega.

Duhovnik ne verjame zagotovilom občine, da čiščenja in odvajanja odpadnih voda iz Medvod in Vodic ni mogoče rešiti drugače kot z gradnjo kanala C0 čez vir pitne vode. Pojasnil je, da bi odpadne vode iz Medvod še vedno lahko prek obstoječe črpalne postaje pri Brodu prečrpavali v kanal na Celovški cesti in jih odvedli do čistilne naprave v Zalogu, odplake iz Vodic pa bi preusmerili v čistilno napravo v Domžalah.