Miklavčič: Ustavljajo prenovo UKC Ljubljana

Na ministrstvu za zdravje so najprej ukazali, naj prenova glavne bolnišnične stavbe ne vključuje protipotresne sanacije. V torek so izvajalcu gradbenih del sporočili, naj ustavi dela, ker so si premislili. Kolikšni bodo posledično zamuda in dodatni stroški prenove UKC Ljubljana?